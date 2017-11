Love That Bunch torna la graphic novel dell’autrice Aline Kominsky-Crumb

Love That Bunch è una graphic novel che uscirà il prossimo 1° maggio 2018 per la casa editrice canadese Drawn & Quarterly. Questa nuova edizione ha riveduto e ampliato il libro originale pubblicato nel 1990, all’interno del fumetto la storia della protagonista è stata aggiornata fino ad oggi ed inoltre troviamo una postfazione scritta dalla studiosa Hillary Chute. L’intero albo è stato scritto e disegnato da Aline Kominsky-Crumb.

La trama di “Love That Bunch” ripercorre la vita, gli ideali e i modi di vivere della scrittrice e disegnatrice. La sua lunga carriera nel mondo dei fumetti le ha permesso nel corso del tempo di riuscire ad esprimere il suo pensiero in modo forte e deciso. In questa nuova versione del suo libro, pubblicato per la prima volta nel 1990, troviamo oltre ai suoi ideali di femminismo e ai racconti della sua vita, anche il percorso che l’ha fatta diventare quello che è oggi. Il libro inizia da quando giovanissima era una fan dei Beatles e poi una groupie dell’East Village, inoltre racconta la sua vita negli anni ’80 da casalinga e madre fino ai giorni nostri.

La graphic novel “Love That Bunch” è l’unica opera fatta interamente dall’autrice Aline Kominsky-Crumb. Al suo interno il lettore trova una storia che per quanto figlia del suo tempo, riesce ad essere anche molto attuale, un libro in anticipo sui tempi, che riesce ad incastonare la sessualità femminile con il femminismo fiero e complicato dell’autrice. Tutto raccolto in un racconto crudo e senza scuse, con la capacità di affrontare la realtà senza mezzi termini e riuscendo a rimanere fedele a se stessa.

L’autrice Aline Kiminsky-Crumb inizia a scrivere fumetti quando entra a far parte del collettivo Wimmen’s Comix, successivamente lei e il marito Robert Crumb si staccano dal collettivo per produrre una serie di fumetti chiamata “Dirty Laundry” che parla della storia della loro famiglia. Nel corso del tempo anche la loro figlia Sophie ha contribuito a questo progetto. Negli anni ’80 è stata editrice di Weirdo e la sua carriera è proseguita senza sosta, tanto che Comics Alliance l’ha nominata una delle dodici fumettiste che meritavano un riconoscimento per la sua carriera.

