Festival di Sanremo 2018, Nuove Proposte: verso la finale di 'Sarà Sanremo' 15/11/2017 12:00 La serata di "Sarà Sanremo" andrà in onda su Rai 1 il 15 dicembre. La sessantottesima edizione del Festival della Canzone Italia di Sanremo andrà in onda su Rai 1 dal 6 al 10 febbraio 2018 in diretta dal teatro Ariston. Terminate le audizioni dal vivo presso la sede della Dear a Roma, la commissione guidata dal direttore artistico della kermesse Claudio Baglioni e composta da Claudio Fasulo, Massimo Giuliano, Duccio Forzano, Massimo Martelli e Geoff Westley ha selezionato i sedici brani che parteciperanno alla serata di "Sarà Sanremo" in onda il 15 dicembre su Rai 1 dalle 21.15. Tra i finalisti di "Sarà Sanremo" soltanto sei accederanno alla sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2018, categoria che sarà completata da due artisti provenienti da "Area Sanremo". "Quest'anno Sanremo darà grande spazio ai giovani" - ha dichiarato il direttore artistico Claudio Baglioni - "Ne abbiamo valutati 650 e selezionati 68, invece di 60, dopo averli ascoltati tutti dal vivo. 68 come le edizioni del Festival: ‘un numero rivoluzionario’ come il '68, la cui eredità positiva fu l'affermazione dei diritti e dei sogni della generazione giovani. Per questo abbiamo deciso di modificare il regolamento e portare alle fasi finali di dicembre, 16 e non 12 concorrenti (un terzo in più), di ogni tendenza e linguaggio.” I sedici finalisti di “Sarà Sanremo” sono Mudimbi, Santiago, Mirkoeilcane, Lorenzo Baglioni, Ultimo, Dave Monaco, Jose Nunes, Davide Petrella, Nyvinne, Iosonoaria, Giulia Casieri, Carol Beria, Luchi, Aprile & Mangiaracina, Sade Farina Mangiaracina, Eva e Antonia Laganà. © Riproduzione riservata

Luigi Spezzi Scritto da Home





Galleria fotografica

Altri articoli Home

News Pechino Express - Verso il Sol Levante, anticipazioni ultima puntata La decima e ultima puntata della sesta edizione di “Pechino Express” va in onda questa sera su Rai 2 dalle 21.05. Questo nuovo appuntamento decreterà la coppia vincitrice dell'edizione 2017 dell'adventure game condotto da Costantino della Gherardesca. Le coppie che si sfideranno per la vittoria sono tr...

News Stasera casa Mika, anticipazioni seconda puntata: spazio anche all'opera La seconda puntata della nuova edizione di “Stasera Casa Mika” va in onda questa sera su Rai 2 dalle 21.05. In nuovo appuntamento il varietà concede spazio anche all'opera, il cantautore e showman Mika propone “L'elisir d’amore" di Gaetano Donizetti con il supporto della messa in scena del regista d’opera Damia...

News Tale e Quale Show, anticipazioni settima puntata: Marco Carta guida la classifica provvisoria La settima puntata dell’edizione 2017 di “Tale e Quale Show” va in onda questa sera su Rai 1 dalle 21.25. I dodici protagonisti del varietà condotto da Carlo Conti sono impegnati in nuove imitazioni: Valeria Altobelli (Noa), Edy Angelillo (Roberta Kelly), Federico Angelucci (Freddy Mercury), Dario Bandiera (Andre...

News Pechino Express - Verso il Sol Levante, nona puntata: verso la finale La nona e penultima puntata della sesta edizione di “Pechino Express” va in onda questa sera su Rai 2 dalle 21.20. Sono quattro le coppie ancora in gara nell'adventure game condotto da condotto da Costantino della Gherardesca e in questo appuntamento devono percorrere quattrocentosedici chilometri con lo scopo di conquistare un po...

News Stasera casa Mika, anticipazioni prima puntata: tra gli ospiti Dita Von Teese La nuova edizione di “Stasera casa Mika” debutta questa sera su Rai 2. Il cantautore e showman Mika è il protagonista principale del varietà ed è affiancato alla conduzione da Luciana Littizzetto. Il programma prodotto da Rai 2 in collaborazione con Ballandi Multimedia si compone di quattro puntate, alle quali part...

News Tale e Quale Show, anticipazioni sesta puntata: la sfida entra nel vivo La sesta puntata dell’edizione 2017 di “Tale e Quale Show” va in onda questa sera su Rai 1 dalle 21.25. Prosegue la sfida tra i dodici protagonisti del varietà condotto da Carlo Conti, chiamati a imitare artisti italiani e internazionali: Valeria Altobelli (Annie Lennox), Edy Angelillo (Angelo Branduardi), Federi...

News Grand Tour D'Italia - Sulle orme dell'eccellenza, nuove puntate in seconda serata su Retequattro Il programma televisivo “Grand Tour D’Italia - Sulle orme dell’eccellenza” torna domani su Retequattro con nuove puntate. Il live&media experience del settimanale Panorama, diretto da Giorgio Mulè, ideato con la collaborazione di Gian Maria Migliacca e Paola Picilli, va in onda in seconda serata ed &eg...

News Pechino Express - Verso il Sol Levante, ottava puntata: quattro coppie ancora in gara L'ottava puntata della sesta edizione di “Pechino Express” va in onda questa sera su Rai 2 dalle 21.20. In questo appuntamento l'adventure game condotto da condotto da Costantino della Gherardesca giunge in Giappone dove le coppie rimaste in gara devono percorrere quattrocentotrentadue chilometri. Il viaggio di questa nuova...

News Tale e Quale Show, anticipazioni quinta puntata: prosegue la sfida La quinta puntata dell’edizione 2017 di “Tale e Quale Show” va in onda questa sera su Rai 1 dalle 21.25. La scorsa settimana, il conduttore Carlo Conti ha annunciato l’uscita dal programma di Donatella Rettore, la quale non ha potuto proseguire la sua partecipazione a causa di motivi di salute. Al cast della setti...