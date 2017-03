The Blacklist: Redemption, recensione del primo episodio della serie tv 08/03/2017 07:00 Mauxa ha guardato in anteprima il primo episodio di "The Blacklist: Redemption", in onda su Fox Crime dal 10 marzo. Abbiamo guardato in anteprima il primo episodio di “The Blacklist: Redemption”, in onda su Fox Crime dal 10 marzo. Creata da Jon Bokenkamp, John Eisendrath, Lukas Reiter e J.R. Orci, la fiction torna a rappresentare modalità operative dei servizi di intelligence e ricerca un clima di tensione rintracciabile in alcune recenti produzioni seriali come “Quantico” e “24: Legacy”. La scena iniziale mostra la protagonista femminile Susan Scott "Scottie" Hargrave (Famke Janssen) impegnata nell'interrogatorio di un uomo: "Anna Copeland: devo sapere chi ha rapito lei e suo figlio”. Il racconto si sposta su Thomas "Tom" Keen (Ryan Eggold), il quale si reca a New York per una questione legata al testamento di suo padre. Viaggia su un taxi che lo accompagna in un luogo differente rispetto a quello da lui indicato, il conducente lo invita a rispondere a un telefono che sta squillando all'interno di una cabina, accanto c’è un libro che contiene una misteriosa foto. Tom cade in confusione e la situazione nella quale si trova il personaggio accresce l'ansietà costruita dalla narrazione. Il telefono squilla nuovamente, gli viene detto di recarsi al Washington Square Park e attendere nei pressi di una fontana. Segue tutte le indicazioni e si siede su una panchina, dietro di lui c'è Howard Hargrave (Terry O'Quinn), suo padre. Quest'ultimo lo informa di un complotto ai suoi danni e fa riferimento al disastro aereo a seguito del quale si presumeva morto: “l’aereo è stato sabotato per uccidermi e assumere il controllo della società che ho fondato ma ho usato il loro complotto, e ora credono che sia morto, che è la cosa migliore”. La scena rimarca un elemento primario del genere televisivo affrontato da "The Blacklist: Redemption", ovvero la missione. “Scottie Hargrave non deve sapere che sei suo figlio” - dichiara Howard, il quale assume un ruolo guida per suo figlio Tom - “devi entrare nella società e guadagnarti la sua fiducia. Non posso dirti altro”. Il prosieguo dell'episodio delinea la personalità degli altri personaggi della fiction e concede allo spettatore una lunga serie di sequenze d'azione. © Riproduzione riservata

Luigi Spezzi Scritto da Home





Galleria fotografica

Altri articoli Home

Serie TV / News Il commissario Montalbano, episodio 'Come voleva la prassi': un efferato delitto Un nuovo episodio della serie "Il commissario Montalbano", intitolato "Come voleva la prassi", va in onda questa sera su Rai 1 dalle 21.25. Il racconto muove dal ritrovamento del cadavere di una ragazza con indosso solamente un accappatioio intriso di sangue. Salvo Montalbano ipotizza che la vittima sia una prostituta e auspica che i Cuffaro, che ...

Serie TV / News Ingobernable, il coinvolgente trailer della nuova serie con Kate del Castillo La serie televisiva "Ingobernable" sarà disponibile sulla piattaforma streaming Netflix dal 24 marzo 2017. Il racconto si concentra sul personaggio di Emilia Urquiza, first lady del Mexico. Interpretata da Kate del Castillo, la protagonista è rappresentata come una donna forte e determinata, con progetti per migliorare le condi...

Serie TV / News "Melrose", il compassato Benedict Cumberbatch nel ruolo del protagonista per la gioia dei critici "Melrose" è la nuova serie tv in cinque episodi ispirata ai romanzi di Edward St Aubyn le cui riprese sono previste per il prossimo agosto. Coprodotto da Showtime e Sky Atlantic, il progetto si avvale di Benedict Cumberbatch nel ruolo del protagonista e dello scrittore David Nicholls in qualità di sceneggiatore. Ogni episodio riprende...

Serie TV / News Animals, pubblicato il trailer ufficiale della seconda stagione La seconda stagione di "Animals" debutterà su HBO il 17 marzo 2017. Sul canale Youtube dell'emittente statunitense è stato pubblicato il trailer ufficiale con alcune scene tratte dai nuovi episodi della serie televisiva creata da Phil Matarese e Mike Luciano. La trama vede protagonisti alcuni animali che vivono nell...

Serie TV / News 24: Legacy, recensione della prima puntata della serie tv Abbiamo guardato in anteprima la prima puntata di “24: Legacy”, spin-off della celebre serie televisiva “24” creata da Joel Surnow e Robert Cochran. Nella fiction torna protagonista il tempo reale pertanto le azioni dei personaggi avvengono in un unico arco temporale, il presente. La trama pone al centro il serge...

Serie TV / News Dance Dance Dance, decima puntata: immagini delle esibizioni singole e in coppia La decima puntata di "Dance Dance Dance" va in onda questa sera su FoxLife dalle 21.10. Nel nuovo appuntamento con lo show condotto da Andrea Delogu e Diego Passoni ci sono sia esibizioni singole che in coppia: Claudia Gerini in "Billie Jean" di Michael Jackson e con Max Vado in "Rhythm is a Dancer" degli Snap, Clara Alonso in...

Serie TV / News Da 'Rocco Schiavone' a 'Falchi': il confine tra lecito e illecito Alcune serie poliziesche italiane costruiscono personaggi che perseguono uno scopo di giustizia agendo ai margini della legalità. Questo aspetto narrativo è presente anche in "Falchi", film diretto da Toni D'Angelo e interpretato da Fortunato Cerlino e Michele Riondino, nelle sale cinematografiche dal 2 marzo. I protagonisti sono due...