The Mick, 'non sappiamo cosa ci riserva la vita': intervista all'attrice Carla Jimenez

La serie televisiva "The Mick" va in onda su Fox dal 28 febbraio 2017.

Il racconto è focalizzato su un personaggio femminile dai modi anticonvenzionali, Mackenzie “Mickey” Murphy, e segue le stravaganti vicende di una famiglia disfunzionale.

Abbiamo intervistato l'attrice statunitense Carla Jimenez, interprete del personaggio di Alba.

D: In che modo "The Mick" ridefinisce il concetto di famiglia disfunzionale?

R: Non so se lo ridefinisce, piuttosto fa luce su una differente tipologia di dinamiche familiari. Tutti hanno bisogno l'uno dell'altro, che lo vogliano o meno. Si rappresentano situazioni inaspettate e spesso assai divertenti.

D: Il personaggio principale, Mackenzie Murphy, ha trascorso la sua vita sottraendosi alle responsabilità. Qualcosa la spinge a cambiare?

R: Nulla, lei non è ancora cambiata. Forse un minimo dato che ora ha la responsabilità di prendersi cura dei ragazzi, ma di certo lo fa a modo suo.

D: Qual è il messaggio che si cela dietro questa comedy?

R: Non sappiamo cosa ci riserva la vita, pertanto dobbiamo lavorare insieme finché non lo scopriamo.

D: Che ruolo ha il personaggio di Alba?

R: Alba è la govertante, la tata della figli dei Pemberton, Chip, Sabrina e Ben. Conduce una vita triste, come se fosse invisibile, fino a quando arriva Mickey e stravolge il suo mondo.

D: Reciti anche nella horror-comedy "Santa Clarita Diet", cosa ne pensi di questo genere televisivo?

R: Santa Clarita rivela il lato buffo dell'horror, un po' come il film "Shaun of the Dead". È una serie davvero esilarante e sono felice di aver avuto l'opportunità di interpretare un piccolo ruolo. In generale, adoro i film horror, è molto divertente guardare un film spaventoso e avere paura.

D: Sarai anche in qualche altra serie?

R: Al momento spendo quasi tutto il mio tempo in The Mick, ma nel tempo libero presto la mia voce a "Senora Zapata" sulla serie Netflix "The Adventures Of Puss In Boots".

