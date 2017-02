Il commissario Montalbano, episodio 'Un covo di vipere': i retroscena di un assassinio

Galleria fotografica

Serie TV / News Fargo, terza stagione: debutto fissato per il 19 aprile La terza stagione di "Fargo" debutterà sull'emittente televisiva statunitense FX il 19 aprile 2017. La trama si svolge nel 2010 e segue le vicende dei fratelli Emmit e Ray Stussy (entrambi interpretati dall'attore scozzese Ewan McGregor). Nel cast della nuova stagione della serie antologica creata da Noah Hawley sono presenti an...

Serie TV / News Younger, recensione del primo episodio della serie tv La serie televisiva “Younger” va in onda su FoxLife dal 21 febbraio 2017. Creata da Darren Star e basata sull’omonimo romanzo di Pamela Redmond Satran, la dramedy propone un esilarante racconto che ruota attorno al personaggio di Liza Miller, quarantenne reduce da un divorzio e impegnata nel cercare un lavoro. L'...

Serie TV / News Empire: Demi Moore interpreterà un'infermiera e sarà anche nella quarta stagione Demi Moore entra nel cast artistico della serie televisiva "Empire". La celebre attrice statunitense interpreterà il ruolo di una misteriosa infermiera che costruirà un rapporto con la famiglia Lyon. Il personaggio è previsto anche per la quarta stagione del musical drama creato da Lee Daniels e Danny Strong. I nu...

Serie TV / News Dance Dance Dance, nona puntata: le immagini delle esibizioni singole La nona puntata del programma televisivo "Dance Dance Dance" va in onda su FoxLife il 22 febbraio 2017. Il nuovo appuntamento con l'edizione italiana del talent show è caratterizzato nuovamente dalle esibizioni singole: Clara Alonso con "Single Ladies" di Beyoncé, Diego Dominguez con "Smooth Criminal" di Michael Jackson,&nb...

Serie TV / News O11CE Undici Campioni, intervista al cast della serie Disney sul calcio "O11CE – Undici Campioni" è la prima serie tv Disney live action dedicata al calcio. La trama sfrutta il dinamismo dell'ambientazione sportiva per costruire una storia avvincente e significativa. Il protagonista principale è Gabo Moreti, un ragazzo di sedici anni che vive insieme a sua nonna in una piccola c...

Serie TV / News Vikings, 'tutti possiamo immedesimarci nella trama': intervista a Georgia Hirst La quarta stagione della serie televisiva “Vikings” ha debuttato su Rai 4 il 20 febbraio 2017. Strutturato nella forma di historical drama, il racconto segue le vicende del vichingo Ragnar Lothbrok, celebre personaggio della mitologia scandinava. Abbiamo intervistato l’attrice inglese Georgia Hirst, interpr...

Serie TV / News Il fuggiasco, serie tv di culto degli anni sessanta con David Janssen, colpisce ancora oggi "Il fuggiasco" è stata una delle serie tv di maggior successo degli anni sessanta; creata da Roy Huggins e prodotta da QM Productionse United Artists Television, andò in onda sulla ABC dal 1963 to 1967 per un totale di 120 episodi da 51 minuti. Il telefilm narra la storia di Richard Kimble, un fisico medico ingiustamente incarcerato p...

Serie TV / News Matrix Chiambretti, una puntata speciale dedicata alla storia del Bagaglino Piero Chiambretti torna su Canale 5 con una puntata speciale di “Matrix Chiambretti”, in onda venerdì 24 febbraio in seconda serata. L'argomento al centro della discussione sarà il "Bagaglino", in occasione del trentesimo anniversario del celebre spettacolo a cui è legata un'epoca televisiva. Numerosi g...