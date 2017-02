Bungo Stray Dogs, l'accattivante manga per Panini Comics: quando gli scrittori vanno a caccia di misteri 24/02/2017 11:30 "Bungo Stray Dogs #1", in uscita a marzo: il manga che ha entusiasmato i lettori. “Bungo Stray Dogs #1” sarà disponibile per Planet Manga dal 9 marzo grazie a Panini Comics. Stiamo parlando del manga giapponese realizzato da Kafka Asagiri (sceneggiatura) e Sango Harukawa (disegni). L'acclamata serie ancora in corso ha debuttato nel 2012, dando successivamente vita a diversi romanzi ispirati al manga e un fedele anime, prodotto da Bones, andato in onda in due parti nel 2016. La trama ha tra i protagonisti Atsushi Nakajima, del quale facciamo la conoscenza all'inizio della storia. Espulso dall'orfanotrofio che lo ospitava, finisce per salvare la vita di Osamu Dazai determinato a suicidarsi e diventare collaboratore della misteriosa Agenzia dei Detective Armati.

La missione dell'Agenzia è quella di dare la caccia ai membri della famigerata Port Mafia e del suo leader Mori, responsabile dell'attività criminale. La particolarità di “Bungo Stray Dogs” (il titolo è traducibile come “cani randagi maestri di letteratura") sta nella caratterizzazione dei personaggi, note figure letterarie realmente esistite appartenenti sia alla cultura nipponica (quelli principali) che a quella occidentale. Ogni protagonista ha un passato tormentato alle spalle, a turno rivelato. Tra gli autori americani che compaiono ci sono, per esempio, Mark Twain, Herman Melville, Louise May Alcott, Edgar Allan Poe, H. P. Lovecraft, Francis Scott Fitzgerald, John Steinbeck, Nathaniel Hawthorne. Tutti sono dotati di poteri straordinari, sovrannaturali, originati dalla propria opera più famosa – così l'abilità di Hawthorne, uomo di dio, la bibbia sempre con sé, è nota come “La lettera scarlatta” che gli permette di trasformare il proprio sangue in letali parole sante da utilizzare come proiettili o scudi; oppure, Poe è dotato di un potere che discende da “I delitti della Rue Morgue” capace di trasportare ogni lettore nell'ambientazione del romanzo che sta leggendo; Fitzgerald può contare sul “Grande Gatsby” per cui la quantità di danaro speso in qualsiasi forma è direttamente proporzionale all'acquisizione di forza.

Alleanze e screzi dividono gli scrittori. “Bungo Stray Dogs” mette al centro di ogni plot un accattivante mistero da risolvere. La detection è supportata da robuste sequenze action. I toni umoristici, brillanti e decisamente dark, vivacizzano le dinamiche relazionali, lungo vizi e virtù, che intercorrono tra i maestri dell'arte della scrittura. © Riproduzione riservata

Carla Paulazzo





