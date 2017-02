The Shack, un nuovo video del film drammatico sulla riscoperta di sé

Sono state pubblicate le rime immagini di “The Shack”, il film di Stuart Hazeldine con Sam Worthington, Octavia Spencer, Radha Mitchell e Tim McGraw.

Il film è basato sul romanzo best-seller “The Shack”: dopo aver subito una tragedia familiare, Mack Phillips (Worthington) entra in una profonda depressione, mettendo in discussione le sue convinzioni più intime. Di fronte a una crisi di fede riceve una misteriosa lettera che lo invita in una baracca abbandonata in profondità nel deserto dell'Oregon. Nonostante i dubbi Mack parte e qui incontra un trio enigmatico di stranieri guidati da una donna di nome Papa (Spencer). Qui Mack incontra importanti verità che trasformeranno la sua comprensione della tragedia, giungendo a cambiare la sua vita per sempre.

Il film è distribuito dalla Summit Entertainment presenta il 3 marzo 2017 negli Stati Uniti.

