The Good Wife, nuovi episodi su Rai 2: la trama si infittisce 24/01/2017 12:15 I nuovi episodi della settima stagione della serie televisiva "The Good Wife" vanno in onda su Rai 2 dal 24 gennaio 2017. La serie televisiva "The Good Wife" torna su Rai 2 il 24 gennaio 2017 con due nuovi episodi della settima stagione, intitolati "Legami" e "Innocenti". Al centro del racconto c'è Alicia (Julianna Margulies), la cui quotidianità cambia radicalmente quando suo marito, il procuratore Peter Florrick, è coinvolto in uno scandalo sessuale e su di lui grava un'accusa di corruzione. La protagonista deve occuparsi della famiglia, pertanto è costretta anche a tornare a svolgere la professione di avvocato, dopo anni di inattività. Nell'episodio "Legami", Alicia è impegnata a risollevare la sua carriera e segue un caso a stretto contatto con Diane Lockhart e David Lee. Nel frattempo Peter Florrick licenzia Eli, la quale promette vendetta. Cary Agos cerca di risolvere alcune problematiche legate allo studio legale. Nell''episodio "Innocenti" Alicia si rivolge a un nuovo detective ed è aiutata occasionalmente da una persona che ha appena conosciuto. Eli sfrutta Alicia per inserirsi nella campagna di Peter mentre Cary pensa a una soluzione per allontanare dallo studio Howards. © Riproduzione riservata

Luigi Spezzi Scritto da Home





Galleria fotografica

Altri articoli Home

Serie TV / News Legion, recensione del primo episodio della serie tv Abbiamo guardato in anteprima il primo episodio di "Legion", in onda su Fox dal 13 febbraio 2017. Come "Jessica Jones" e "Luke Cage", anche la serie televisiva creata da Noah Hawley propone un racconto incentrato su un personaggio dei fumetti Marvel Comics. Nella fiction tornano i toni supereroistici propri dell'universo negli X-...

Serie TV / News C'è posta per te: Belén Rodríguez e Riccardo Scamarcio ospiti della nuova puntata Belen Rodriguez e Riccardo Scamarcio sono gli ospiti della terza puntata della ventesima edizione di "C'è posta per te", in onda su Canale 5 il 21 gennaio 2017. Il pubblico televisivo prosegue nel mostrare la sua affezione nei confronti del people show condotto da Maria De Filippi. La precedente puntata ha registrato 5 milioni e ...

Serie TV / News Riverdale, una serie tv sulla vivacità adolescenziale La serie televisiva "Riverdale" debutta sul network statunitense The CW il 26 gennaio 2017, dal giorno successivo è resa disponibile sulla piattaforma streaming Netflix. Sviluppata da Roberto Aguirre-Sacasa, trasporta sul piccolo schermo le vicende di Archie Andrews, protagonista della serie a fumetti pubblicata da Archie Comics. La trama&n...

Serie TV / News Sanremo 2017, il Dopofestival: novità nel cast artistico Nella sessantasettesima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, in onda su Rai 1 dal 7 all'11 febbraio 2016, si rinnova l'appuntamento con il Dopofestival. Sanremo 2017, i cantanti in gara Al termine di ciascuna delle cinque serate delle kermesse, va in onda lo show condotto da Nicola Savino e dalla Gialappa's Band, in...

Serie TV / News Feed the Beast, recensione del primo episodio della serie tv Abbiamo guardato il primo episodio di "Feed the Beast", basata sulla serie televisiva danese "Bankerot". La fiction sviluppata da Clyde Phillips alterna il fascino del mondo della cucina a dinamiche narrative tipicamente crime. L'ambito culinario è comparso in più occasioni nella serialità italiana, spesso unito ai toni della ...

Serie TV / News Killing Reagan, recensione del film tv Il film tv intitolato "Killing Reagan" racconta i momenti antecedenti e successivi all'attentato a Ronald Reagan, avvenuto a Washington il 30 marzo 1981. Basato sul libro "Killing Reagan: The Violent Assault That Changed a Presidency" di Bill O'Reilly, offre un'attenta rappresentazione delle conseguenze scaturite dal tentato assassinio del quarant...