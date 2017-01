Logan, immagini feroci nel nuovo trailer del film 19/01/2017 17:35 "Logan" è il film diretto da James Mangold, con Hugh Jackman e Patrick Stewart. Protagonista è anche la giovane Dafne Keen. Un nuovo trailer del film “Logan” è stato pubblicato: su YouTube la clip ha raggiunto 108.675 visualizzazioni in poche ore, su Facebook 248 mila. Nelle immagini vediamo la piccola Laura Kinney / X-23 (Dafne Keen) mentre sgranocchia delle patatine in un supermercato ed è fermata da un commesso: lei con una mossa da judo lo atterra. Poi la vediamo con Logan / Wolverine (Hugh Jackman) e Charles Xavier / Professor X (Patrick Stewart) mentre discutono del futuro. In altre scene lei combatte saltando sopra un’auto, o ferendo altri nemici. La trama segue Wolverine, ormai stanco e il Professor X: i due devono proteggere un giovane clone femminile di Wolverine da una malvagia organizzazione guidata da Nathanial Essex. Il film è prodotto dalla Marvel Entertainment, e vede nel cast anche Boyd Holbrook, Eriq La Salle, Stephen Merchant, Elise Neal ed Elizabeth Rodriguez. In Italia uscirà il 3 marzo 2017 per la regia di James Mangold. © Riproduzione riservata

Giovanni Menicocci Scritto da Home Film correlati Logan





Galleria fotografica

Altri articoli Home

Cinema / News Logan, nuove immagini del film cine comic Il regista James Mangold ha pubblicato sul suo profilo Twitter tre nuove foto del film “Logan”. Si tratta del personaggio di Logan / Wolverine (Hugh Jackman), di Charles Xavier / Professor X (Patrick Stewart) e Laura Kinney / X-23 (la giovane Dafne Keen). Il film è ambientato nel futuro, quando uno stanco Wolverine e il Profess...

Cinema / News La La Land e la canzone 'City Of Stars': nuove immagini del film Una nuova clip del film “La La Land” è stata pubblicata su YouTube. Si tratta di "City Of Stars”, i cui i protagonisti eseguono la canzone che ha vinto ai Golden Globes 2017. Nelle immagini Sebastian (Ryan Gosling), musicista jazz canta sul molo: “Città delle stelle / è solo per me tutto questo brillare...

Cinema / News The Space Between Us, immagini evocative nella clip del film sci-fi Una nuova clip è stata diffusa di “The Space Between Us”, il film di fantascienza distribuito dalla STX Entertainment (leggi l'articolo sul film). Nelle immagini si vedono i due protagonisti, Tulsa (Britt Robertson) e Gardner Elliot (Asa Butterfield), mentre si conoscono e si frequentano. In altre scene si mostra l’ev...

Cinema / News Oscar 2017, gli attori che effettueranno le nominations Le nomination agli Oscar 2017 si svolgeranno il 24 gennaio. L’Academy ha reso noti i nomi di coloro che affiancheranno il Presidente dell’Accademy Cheryl Boone Isaacs in questo evento. Si tratta dei vincitori degli anni passato Jennifer Hudson, che ottenne il premio nel 2007 con “Dreamgirls”, come attrice non protagonista. ...

Cinema / News Cinema e salute, le scene scioccanti che provocano sollievo Una donna è seduta in una capanna, vicina ad un tavolo. Legge un libro, accanto a lei c’è un pianoforte. All’improvviso entra un uomo infuriato, imbraccia un’accetta e colpisce il tavolo. La donna lo guarda, non dice nulla. È impaurita e si accosta alla porta. “Perché? Mi fidavo”, urla l&rsq...