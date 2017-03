24: Legacy, recensione della prima puntata della serie tv

Abbiamo guardato in anteprima la prima puntata di “24: Legacy”, spin-off della celebre serie televisiva “24” creata da Joel Surnow e Robert Cochran.

Nella fiction torna protagonista il tempo reale pertanto le azioni dei personaggi avvengono in un unico arco temporale, il presente. La trama pone al centro il sergente Eric Carter (Corey Hawkins), capo di una squadra speciale degli Army Rangers degli Stati Uniti d’America, impegnato a contrastare una minaccia terroristica.

"Quanto segue avviene tra le 12 e le 13, gli eventi si svolgono in tempo reale”, questa frase inaugura la prima puntata di "24: Legacy" che fin dalle prime scene inizia a costruire un'atmosfera di tensione e di angoscia. Sei mesi prima, il sergente Carter ha condotto un’operazione in Yemen che ha portato all’uccisione di Ibrahim Bin-Khalid e di otto membri della sua organizzazione terroristica.

Un Ranger della squadra guidata da Carter, Ben Grimes (Charlie Hofheimer), contatta telefonicamente il sergente e con tono turbato esclama: “Non siamo al sicuro. Gli uomini di Bin-Khalid ci hanno trovato”. In quel momento il protagonista è a casa ed è incerto se prendere sul serio l'avvertimento del suo compagno ma non appena intravede alcuni uomini in procinto di irrompere nel suo appartamento invita sua moglie Nicole (Anna Diop) a nascondersi in soffitta, tenta di affrontarli ma viene colpito alle spalle e perde i sensi.

Quando rinviene è legato su una sedia e uno degli uomini lo interroga sulla sparizione di una “piccola cassaforte” che apparteneva allo sceicco Bin-Khalid e che è scomparsa la notte del raid della squadra. Eric non possiede alcuna informazione sulla cassaforte, il suo destino sembra segnato ma grazie a un gesto coraggioso di sua moglie riesce a liberarsi e fuggire.

Il protagonista informa della situazione Rebecca Ingram (Miranda Otto) e sostiene che la cassaforte è in possesso di Ben Grimes, descritto come un uomo inquieto e paranoico. Prima di mettersi sulle sue tracce con l'aiuto dell'ex direttrice del CTU, Eric cerca un luogo sicuro per sua moglie e si rivolge a suo fratello Isaac, con cui ha un rapporto problematico dovuto a eventi pregressi.

Una conversazione tra Isaac e Nicole rivela una presunzione della donna riguardante la situazione di Eric. Sua moglie crede che non abbia superato lo sconvolgimento emotivo dovuto alla guerra e che inconsciamente avverta la mancanza del brivido dell'azione. Questo aspetto è presente anche in “Quarry - Pagato per uccidere”, serie ispirata all’omonima serie di romanzi di Max Allan Collins, dove il protagonista Mac Conmay torna dal Vietnam e fatica nel recuperare una quotidianità tradizionale suscitando la preoccupazione di sua moglie Joni.

Diretta da Stephen Hopkins, la prima puntata di "24: Legacy" ha debuttato negli Stati Uniti il 5 febbraio 2017 registrando oltre 17 milioni di spettatori.

