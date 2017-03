Son of Zorn, recensione del primo episodio della serie tv

La sitcom statunitense "Son of Zorn" ha debuttato sul canale Fox Animation il 9 marzo 2017.

Creata da Reed Agnew e Eli Jorné, introduce un personaggio irreale sotto forma di cartone animato e costruisce un nuovo racconto di un determinato oggetto sociale, la famiglia.

Zorn è un guerriero immaginario dell'isola di Zephyria, situata nell'oceano Pacifico del sud, con un aspetto estetico vicino a quello di "He-Man e i dominatori dell'universo".

I toni della commedia trovano spazio fin dalle scene iniziali del primo episodio intitolato "Ritorno a Orange County". Il protagonista si trova nel mezzo di una battaglia insieme, improvvisamente il suo smartphone emette un suono, si tratta di un promemoria che gli ricorda del compleanno di suo figlio Alangulon ala "Alan" Bennett (Johnny Pemberton).

La trama evidenzia il carattere problematico del rapporto tra Zorn e suo figlio, richiamando dunque il tema del difficile ruolo di genitore, ampiamente diffuso all'interno della serialità televisiva contemporanea. L'argomento è trattato da vari punti di vista dalla fiction italiana "Amore pensaci tu", in onda su Canale 5.

Ciò che contraddistingue la sitcom è la presenza di un cartone animato accanto a persone reali, esperimento che ha trovato fortuna nel film "Chi ha incastrato Roger Rabbit" (1988) diretto da Robert Zemeckis.

Zorn parte per Orange County con l'intento di recuperare il rapporto con Alan. La narrazione dedica molto spazio anche alla descrizione del rapporto tra il protagonista e la sua ex moglie Edie (Cheryl Hines), tra battute inerenti il passato e amare considerazione sul presente.

L'inadeguato approccio scelto da Zorn per avvicinare Alan produce situazioni esilaranti, "è mezzo nudo e agita la sua spada" - esclama il ragazzo all'interno dello scuolabus mentre sprofonda nell'imbarazzo di fronte ai suoi coetanei.

Di fronte al suo insuccesso, il protagonista cerca spiegazioni in Edie, la quale cerca di far comprendere a Zorn i suoi errori pregressi: "vieni a trovarci ogni due o tre anni e rimani soltanto per il weekend". La donna lo invita dunque a rimanere stabilmente in città - "trovati un appartamento e cerca di conoscerlo meglio, questa può essere l'ultima possibilità che hai per far parte della sua vita."

Il carattere bizzarro della sitcom si sviluppa prevalentemente all'interno della normale quotidianità in cui cerca di agire il personaggio di Zorn, come le modalità con le quali cerca un lavoro, esce a fare la spesa o va dal parrucchiere.

Negli Stati Uniti la serie televisiva ha debuttato l'11 settembre 2016 registrando oltre 6 milioni di spettatori.

