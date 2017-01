Il bello delle donne, Claudia Cardinale punta di diamante della fiction Mediaset in chiave femminile

Ancora poche ore e "Il Bello delle donne", fiction sulla vita delle donne nella società italiana contemporanea, tornerà sui nostri teleschermi con otto nuovi episodi che porteranno il totale delle puntate a 44; si tratta a tutti gli effetti di una quarta stagione ma, visto che la terza andò in onda nel lontano 2003, gli sceneggiatori hanno deciso di inserire il sottotitolo "alcuni anni dopo". Della produzione si è occupata la Ares Film, mentre la regia è appannaggio di Eros Puglielli e il soggetto di Teodosio Losito.

La fiction riparte dal punto fermo ovvero il salone di bellezza di Luca, interpretato da Massimo Bellinzoni, che per l'occasione si sposta dall'amena Orvieto a un quartiere popolare di Roma. Attorno al perno maschile ruotano le storie delle tante protagoniste femminili di questa serie tv: dalla parrucchiera disillusa Jessica all'avvocato Delia impegnata nel sociale, fino al quotato architetto Francois Leroux. Il filo comune dei personaggi de "Il bello delle donne" è la determinazione nel riprendere in mano la propria vita dopo le vicende più travagliate, dimostrando un'eccezionale capacità di far fronte alle avversità. La decisione di Mediaset di riportare in auge un cult di alcuni anni fa ha indotto a pensare a una crisi di idee dell colosso milanese, ma può essere anche interpretata come il desiderio di porre all'attenzione del pubblico la questione della condizione femminile.

Il cast de "Il bello delle donne" vede la partecipazione di un gran numero di visi del grande e piccolo schermo come Anna Galiena, l'ex Fantaghirò Alessandra Martines, la procace Manuela Arcuri, Anna Galiena, Adua Del Vesco, Lina Sastri, Giuliana De Sio, Delia Duran e Federica Nargi, Paolo Sassanelli, Emanuele Bosi, Andrea Roncato ed Antonio Zequila. Tuttavia la menzione d'onore non può che appartenere a Claudia Cardinale, mostro sacro del cinema italiano, nel ruolo di una donna che cercherà di sottrarre la nipote all'influenza di un musulmano reclutatore di terroristi.

L'attrice, nata a Tunisi nel 1938, è uno dei volti più celebri dell'epoca d'oro del cinema italiano che ha contribuito a rendere indimenticabili opere come "Il Gattopardo", "8½" di Fellini, "C'era una volta il West" di Sergio Leone, "Il Giorno della civetta". Nel corso della conferenza stampa Claudia Cardinale, impegnata anche come ambasciatrice Unesco, si è detta molto preoccupata per l'attuale condizione delle donne e per il crescente numero di femminicidi, ricordando che da piccola faceva sempre a pugni con i maschi perché era convinta che le donne fossero più forti. L'attrice ha poi tenuto a ricordare la collega Virna Lisi, anch'essa nel cast de "Il bello delle donne", recentemente scomparsa.

