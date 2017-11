Johnny Depp, è un investigatore di Los Angeles nel nuovo film ‘LAbyrinth’

Johnny Depp è attualmente nel sale statunitense con Il film “Assassinio sull'Orient Express”, che in Italia uscirà il 20 novembre e tratto dal romanzo di Agatha Christie del 1934. Per il nuovo film opta sempre per una sceneggiatura tratta da un libro, “LAbyrinth” incentrato su un pervicace detective.

Il film è tratto dal romanzo del 2002 del giornalista Greg Sullivan, “LAbyrinth: A Detective Investigates the Murders of Tupac Shakur e Notorious BIG, Suffy Knight e The Origins of the Los Angeles Scandal”. È diretto da Brad Furman.

Il libro - tratto da fatti reali - è basato su interviste realizzate dallo stesso Sullivan a detective in pensione della LAPD, la polizia di Los Angeles. Tra questi c’era Russell Poole (Johnny Depp), il quale era convinto che dietro uno dei casi irrisolti accaduti a Los Angeles, ovvero l’assassinio di due artisti rap come Tupac Shakur e Christopher Wallace ci fosse l’amministratore delegato della loro etichetta discografica, Suge Knight.

Suge Knight era fondatore della Death Row Records, ora è agli arresti e per Poole la medesima LAPD avrebbe contribuito a coprire il coinvolgimento dell’uomo con gli omicidi. Il libro propone interviste a 130 persone chiave, una cronologia dettagliata degli eventi e riporta anche 224 documenti di supporto, cosicché diviene una delle prime indagini dettagliate degli omicidi di quegli anni. Poole ha lasciato il LAPD nel 1999 dopo aver riscontrato disaccordi con le forze di polizia in numerosi casi omicidi, tra cui quello del rapper The Notorious B.I.G: ha continuato a indagare sugli omicidi come detective privato. Quando Poole stava riaprendo le indagini con la polizia di Los Angeles nel 2015, morì improvvisamente per un infarto.

Il libro è stato ben accolto dalla critica, per come confonde sesso, droga, omicidi, vendette tra bande, un dipartimento di polizia corrotto, celebrità, denaro e criminalità. Infatti il tema della musica si unisce a quello del business, in una metropoli che non lascia spazio alla giustizia della polizia. Sullivan dipinge infatti Suge Knight come un gangster, tra brutalità, intimidazioni e loschi accordi, affermando che era protetto da un gruppo di amici che avevano a che fare con la Death Row Records e la polizia. Essendo Suge di colore, si mescolano anche le tensioni razziali del tempo, nel periodo delle rivolte del 1992, con il caso OJ Simpson e il "Trial of the Century”.

Johnny Depp ha già lavorato di recente a film tratti da romanzi: “Alice attraverso lo specchio” (2014) da Lewis Carroll, “Animali fantastici e dove trovarli” (2016) da J. K. Rowling, "Black Mass - L'ultimo gangster” (2015) dal romanzo di Dick Lehr e Gerard O’Neill, “Mordecai” (2015) da Kyril Bonfiglioli, “Into the Woods” (2014) dal musical di Stephen Sondheim e James Lapine. Fino a “The Libertine” (2004) dal testo teatrale di Stephen Jeffreys e “Chocolat” (2000) dal romanzo di Joanne Harris. Lo stesso “Donnie Brasco” (1997) era tratto dal romanzo di Joseph D. Pistone.

“LAbyrinth” si preannuncia come un film che farò discutere, anche perché Suge Knight dopo essere. Arrestato per possesso di droga, attualmente è anche agli arresti per aver investito con un furgoncino Terry Carter, fondatore della Heavyweight Records, fuggendo senza prestare soccorso. La data finale del processo è fissata per l’8 gennaio 2018.

