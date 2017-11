'Nasty Women', Anne Hathaway e Rebel Wilson sul set dirette da Chris Addison

“Nasty Women” è un remake di “Dirty Rotten Scoundrels” (qui in Italia conosciuto con il titolo “Due figli di...”), commedia del 1988 diretta da Frank Oz. Hathaway e Wilson riprenderanno i ruoli che in quel film erano di Steve Martin e Michael Caine.

Per il nuovo film di Quentin Tarantino si è avviata una gara nella scelta del distributore. Dopo lo scandalo sul produttore Harvey Weinstein, la sua società Weinstein Company non si occuperà più della distribuzione dei film di Tatantino, chiudendo una collaborazione avviata nel 1992 con "Le iene”. A contendersi l...

Cate Blanchett dopo il ruolo di Hela nel film “Thor: Ragnarock” lavorerà ad un film horror. “The House with a Clock in its Walls” è tratto da un romanzo del 1973, scritto da John Bellairs. L'orfano Lewis Barnavelt (Owen Vaccaro) si trasferisce nella città di New Zebede, nel Michigan. Qui abita lo zio Jo...