Film più visti della settimana, ‘Thor: Ragnarok’ e ‘Daddy's Home 2’ ai primi posti 14/11/2017 12:45 Al box office ufficiale USA “Daddy's Home 2” entra in classifica. Il box office ufficiale dei film più visti negli Stati Uniti dal 10 al 12 novembre 2017 conferma al primo posto "Thor: Ragnarok” (212.068.013 dollari, leggi l’articolo): Thor lotta contro l’ex alleato Hulk, impedendo anche ad Hela di distruggere la civiltà asgardiana. Al secondo posto c’è la novità “Daddy's Home 2” (29.651.193 dollari), vicenda di Brad e Dusty che durante la vacanza affrontano i padri assillanti. Al terzo entra “Murder on the Orient Express” (“Assassinio sull’Orient Express”, 28.681.472 dollari, leggi l'articolo), tratto dal best-seller di Agatha Christie e in cui il detective Hercule Poirot indaga su un omicidio, con i passeggeri di un treno che sono tutti indiziati. Al quarto si conferma “A Bad Moms Christmas” (39.832.590 dollari), commedia sulle mamme irriverenti che stavolta si confrontano con i rispettivi genitori. Al quinto c’è “Jigsaw” (34.358.412, leggi l’articolo), sulla saga horror di “Saw: l’enigmista”. © Riproduzione riservata

