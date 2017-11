La strada di casa, anticipazioni prima puntata

La serie televisiva "La strada di casa" debutta domani sera su Rai 1.

La prima puntata delinea le circostanze su cui si basa il racconto, il personaggio principale è Fausto Morra (Alessio Boni), un imprenditore agricolo di successo che custodisce un segreto. Paolo Ghilardi (Nicola Adobati), un ispettore del distretto veterinari, è in procinto di rivelare alcune scomode verità.

Leggi anche - Intervista a Alessio Boni

In un giorno di festa per la sua azienda agricola, Fausto entra in coma a seguito di un incidente stradale, si risveglia cinque anni dopo. Il suo ritorno alla normalità si rivela complicato, il tempo trascorso ha profondamente mutato la sua esistenza.

Sua moglie Gloria (Lucrezia Lante della Rovere) sta vivendo una relazione con Michele (Thomas Trabacchi), il miglior amico di Fausto. Anche la condizione dei suoi figli è molto diversa: il primogenito Lorenzo (Eugenio Franceschini) ha assunto la guida dell'azienda indirizzandola verso il biologico, Milena (Benedetta Cimatti) sta per partire per il Canada mentre Viola (Sabrina Martina) vive le turbolenze del periodo adolescenziale. Inoltre Fausto scopre di avere un altro figlio concepito la sera in cui ha avuto l'incidente.

Ernesto Baldoni (Sergio Rubini), ex direttore del distretto, è convinto che Fausto abbia assassinato Paolo Ghilardi per poi occultarne il cadavere.

Co-produzione Rai Fiction - Casanova Multimedia, la serie televisiva è diretta da Riccardo Donna e composta da sei puntate.

© Riproduzione riservata