Dietland, la serie tv: nel cast anche Julianna Margulies

AMC ha annunciato nei giorni scorsi che Julianna Margulies interpreterà il ruolo di Kitty Montgomery nella nuova serie televisiva "Dietland" basata sull'omonimo romanzo del 2015 di Sarai Walker.

L'attrice e produttrice statunitense è nota al pubblico televisivo per la sua partecipazione al celebre medical drama "E.R. - Medici in prima linea" nel ruolo di Carol Hathaway e alla serie "The Good Wife", dove interpreta la protagonista principale Alicia Florrick, impegno che le è valso due premi Emmy alla miglior attrice protagonista in una serie drammatica e un Golden Globe.

"Julianna è estremamente talentuosa e bellissima, il che la rende perfetta per interpretare Kitty. Sono davvero onorato di poter lavorare insieme a lei" - ha dichiarato Marti Noxon, creatrice e showrunner della serie televisiva - "è una persona speciale e un'attrice unica".

AMC ha già annunciato che il cast di "Dietland" sarà guidato dall'attrice Joy Nash ("Twin Peaks"), la quale interpreterà il ruolo della protagonista Plum Kettle.

Co-produzione AMC Studios e Skydance Television, la serie televisiva "Dietland" sarà composta da dieci episodi e debutterà nel 2018.

