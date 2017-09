La battaglia dei sessi, immagini dell'anteprima con Emma Stone

Galleria fotografica

Articoli correlati

Cinema / News Emma Stone e Ryan Gosling, abbracciati nel trailer del film La La Land La La Land è il film di Damien Chazelle di cui la Lionsgate ha diffuso il primo trailer ufficiale. Si tratta di immagini in cui protagonisti Emma Stone e Ryan Gosling appaiono abbracciati: l’attrice guarda poi Gosling suonare il pianoforte, mentre si alternano immagini di lei con delle amiche, loro due che si baciano. Il trailer in un ...

Cinema / Drama Letters from Rosemary, il film sulla sorella maggiore dei Kennedy con Emma Stone Letters from Rosemary è un film biografico in corso di lavorazione tratto da una sceneggiatura di Nick Yarborou entrata tempo fa nella Black List dei migliori copioni non ancora prodotti. L’opera racconterà la drammatica e complessa vita di Rosemary Kennedy, la sorella maggiore di John e Bob Kennedy. A interpretare la protagonis...

Cinema / Fantasy The Croods 2: anticipazioni sul sequel del film successo della DreamWorks I Croods The Croods 2, il sequel che narrerà le nuove avventure affrontate dai simpatici membri dei Croods, vedrà ancora una volta tra i doppiatori i celebri attori Emma Stone, Ryan Reynolds e Nicolas Cage. The Croods 2 anticipazioni. I preistorici componenti della famiglia dei Croods torneranno presto sul grande schermo, protagonisti di una ...

Cinema / News Woody Allen, un film all'anno: ecco il nuovo trailer di Irrational Man con Joaquin Phoenix Irrational Man trailer. Warner Bros. pubblica online il nuovo trailer di Irrational Man che vedremo nelle sale italiane a partire dal 17 dicembre. Scritto e diretto da Woody Allen, il film ha come protagonista Joaquin Phoenix nei panni di un tormentato professore di filosofia alle prese con gli interrogativi esistenziali. Trama. Grazie a un nuovo ...

Cinema / Drama La La Land, il film drammatico con Emma Stone e Ryan Gosling La La Land è un film drammatico, romantico e musicale scritto e diretto dal giovane regista statunitense Damien Chazelle (autore dell’opera-rivelazione della scorsa stagione “Whiplash”) e interpretato da un trio d’interpreti diventati celebri proprio in questi anni: Emma Stone, Ryan Gosling e J. K. Simmons (vincitore ...

Cinema / News Irrational Man, esce il trailer del nuovo film di Woody Allen fuori concorso a Cannes Irrational Man, il nuovo film scritto e diretto da Woody Allen, sarà presentato fuori concorso al Festival di Cannes che si terrà dal 13 al 24 maggio. Protagonisti del film sono Joaquin Phoenix, alla sua prima collaborazione con il regista newyorchese, ed Emma Stone, già recentemente interprete in Magic in the Moonlight (2014) ...

pagina 1 di 3 prev next