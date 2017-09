Squadra Mobile - Operazioni Mafia Capitale, indagini e azione nella serie tv con Giorgio Tirabassi 13/09/2017 09:00 La serie televisiva "Squadra Mobile - Operazioni Mafia Capitale" debutta questa sera su Canale 5. La prima puntata di "Squadra Mobile - Operazioni Mafia Capitale" va in onda questa sera su Canale 5. Il titolo lascia intendere l'argomento che ha ispirato la trama della serie televisiva, l'indagine che ha riguardato l'articolazione di un sistema criminoso nella città di Roma. "Squadra Mobile - Operazione Mafia Capitale" costruisce un racconto che si ricollega a un tema di attualità e rappresenta raffinati meccanismi del crimine tra ricatto e violenza. La serie rappresenta al contempo le modalità di investigazione con cui i suddetti meccanismi sono stati smascherati. Le otto puntate includono anche linee narrative che riguardano altri argomenti in grado di appassionare lo spettatore, tra cui la caccia a Claudio Sabatini (Daniele Liotti), ex collega corrotto di Roberto Ardenzi (Giorgio Tirabassi) fuggito nei momenti conclusivi della prima serie. Divenuto un temuto criminale, Claudio Sabatini ha sempre potuto contare sull'aiuto della sua amante Vanessa (Laura Barriales Gonzales) e nelle nuove puntate prosegue il suo confronto con Roberto Ardenzi. “Parliamo di una caccia all’uomo per tutto l’arco della serie” - dichiara Daniele Liotti nel backstage. “L’anno scorso Ardenzi rimane sorpreso dalla fuga rocambolesca che riesce a fare Sabatini” - spiega Giorgio Tirabassi - “allora decide di accettare l’incarico di capo della sezione della mobile per continuare a dare la caccia a Sabatini”. Nel cast artistico della serie televisiva sono presenti anche Antonio Catania (Sandro Vitale), Valeria Bilello (Ispettore Isabella D’Amato) e Marco Rossetti (Riccardo Pisi). © Riproduzione riservata

