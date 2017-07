The Split, al via le riprese della nuova serie con Nicola Walker 10/07/2017 12:00 Sono iniziate le riprese della nuova serie televisiva "The Split" che affronta in modo originale la crisi del matrimonio e il divorzio. Sono iniziate nel Regno Unito le riprese della nuova serie televisiva intitolata “The Split" interpretata dall’attrice Nicola Walker, la quale guida il cast con Meera Syal, Stephen Mangan, Fiona Button, Deborah Findlay, Annabel Scholey, Barry Atsma e Stephen Tompkinson. Creata e scritta da Abi Morgan, la serie si compone di sei parti ed è prodotta da Sister Pictures per BBC One, co-prodotta con SundanceTV. Il racconto propone un’originale osservazione del matrimonio moderno attraverso lo sguardo dei Defoe - una famiglia di avvocati donne che si occupano di divorzi. L'avvocato divorzista Hannah (Nicola Walker) lascia l'azienda di famiglia quando sua madre Ruth (Deborah Findlay) respinge la sua promozione. Avvicinatasi a una società rivale, accanto alla sua vecchia fiamma Christie (Barry Atsma), Hannah inizia ad avere a che fare con affari scandalosi fino ad arrivare a sfidare Ruth e sua sorella Nina (Annabel Scholey) nel caso del difficile divorzio tra Goldie (Meera Syal) e il ricco Davey (Stephen Tompkinson). Nel frattempo si avvia verso la conclusione anche il matrimonio della sua sorella più giovane Rose (Fiona Button). Quando il loro padre ricompare dopo 30 anni, le sorelle Defoe sono costrette a confrontarsi con il loro passato. Le protagoniste sono chiamate ad affrontare la realtà e l’abbandono del loro padre. Hannah inizia a mettere in discussione le sue relazioni con gli uomini della sua vita, compreso il suo matrimonio apparentemente senza problemi con Nathan(Stephen Mangan). Le riprese della serie televisiva si svolgono a Londra. © Riproduzione riservata

