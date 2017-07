Droga a stelle e strisce, la docu-serie al debutto su History

Galleria fotografica

La serie britannica "The Halcyon" è stata trasmessa dal 2 gennaio al 20 febbraio 2017 sul canale ITV. In Italia va in onda su Rai 1 dal 4 luglio. Creata da Charlotte Jones e articolata in otto puntate, propone un racconto ambientato nella Londra degli anni Quaranta e costruisce una vivace storia intorno a un lussuoso hotel che ra...

La BBC America ha annunciato nei giorni scorsi l'ingresso di Jodie Comer nel cast della nuova serie televisiva "Killing Eve", il cui debutto è atteso nel corso del 2018. L'attrice britannica è la protagonista di "The White Princess", historical drama che ha debuttato su Starz il 16 aprile. Ambientato in Inghilterra nel XV&...

La seconda stagione di "Cleverman" ha debuttato il 28 giugno negli Stati Uniti sul canale SundanceTV e il giorno successivo in Australia su ABC TV. La trama si svolge in un futuro prossimo e vede la presenza di creature provenienti dall'antica mitologia aborigena, gli "Hairypeople", chiamati a intraprendere una lotta alla sopravvivenza all'interno...

La terza puntata di “Grand Tour D’Italia - Sulle orme dell’eccellenza” va in onda questa sera in seconda serata su Retequattro. Pavia è la città protagonista del nuovo appuntamento con il programma condotto da Alessia Ventura, il cui format propone al pubblico un intrattenimento variegato. Il live&m...

La puntata speciale “Furore Summer” va in onda questa sera su Rai 2 dalle 21.15. Il noto programma televisivo condotto da Alessandro Greco, affiancato in questa nuova edizione da Gigi e Ross, è tornato sul piccolo schermo a vent'anni dal debutto, in onda dallo Studio 2000 del Centro di Produzione Tv di Milano, in via M...