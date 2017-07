Velvet, debutta su Rai 1 la quarta stagione della serie spagnola

La serie percorre anche le vicende che interessano la pluralità di personaggi secondari che intervengono nella trama. Rita (Cecilia Freire) e Pedro (Adrián Lastra) si sono trasferiti in un appartamento in affitto per vivere insieme ai loro gemelli Miguel e Jorge. Mateo (Javier Rey) si è allontanato da Clara ed ha lasciato la Galleria Velvet per dedicarsi alla direzione di una popolare rivista di glamour. A seguito di una lunga terapia, Cristina (Manuela Velasco) si è ristabilita, ha ereditato le azioni del padre e vuole recuperare i rapporti con Anna.

Nella prima puntata, intitolata “Prêt-à-porter" (Titolo originale: “Bienvenido a los 60”) e in onda questa sera su Rai 1 dalle 21.30, gli spettatori ritrovano Anna ormai affermata nel panorama internazionale della moda e grazie all’aiuto di suo zio riesce a crescere suo figlio Alberto. Nonostante non sia innamorata, la protagonista ha ripreso a frequentare Carlos Alvarez (Peter Vives).

La quarta stagione della serie televisiva intitolata “ Velvet ” è stata trasmessa dall’emittente spagnola Antena 3 dal 5 ottobre al 21 dicembre 2016. In Italia va in onda da questa sera su Rai1 .

Galleria fotografica

Altri articoli Home

La BBC America ha annunciato nei giorni scorsi l'ingresso di Jodie Comer nel cast della nuova serie televisiva "Killing Eve", il cui debutto è atteso nel corso del 2018. L'attrice britannica è la protagonista di "The White Princess", historical drama che ha debuttato su Starz il 16 aprile. Ambientato in Inghilterra nel XV&...

La seconda stagione di "Cleverman" ha debuttato il 28 giugno negli Stati Uniti sul canale SundanceTV e il giorno successivo in Australia su ABC TV. La trama si svolge in un futuro prossimo e vede la presenza di creature provenienti dall'antica mitologia aborigena, gli "Hairypeople", chiamati a intraprendere una lotta alla sopravvivenza all'interno...

La terza puntata di “Grand Tour D’Italia - Sulle orme dell’eccellenza” va in onda questa sera in seconda serata su Retequattro. Pavia è la città protagonista del nuovo appuntamento con il programma condotto da Alessia Ventura, il cui format propone al pubblico un intrattenimento variegato. Il live&m...

La puntata speciale “Furore Summer” va in onda questa sera su Rai 2 dalle 21.15. Il noto programma televisivo condotto da Alessandro Greco, affiancato in questa nuova edizione da Gigi e Ross, è tornato sul piccolo schermo a vent'anni dal debutto, in onda dallo Studio 2000 del Centro di Produzione Tv di Milano, in via M...