Bao Publishing, The Wicked + The Divine: il secondo volume in uscita

Kieron Gillen, autore di fumetti e giornalista musicale, scrive “ The Wicked + The Divin e” dopo aver appreso la notizia della malattia terminale del padre. La tematica principale verte, infatti, sul fragile equilibrio tra la vita e la morte. L'ispirazione rock deriva dall'attività giornalistica. Il primo numero della serie debutta nel giugno del 2014.

Nel secondo volume di “ The Wicked + The Divin e”, Laura perde le speranze di diventare una divina pop star. Tuttavia, finisce coinvolta nel mistero della morte di Lucifero lungo una narrazione che non lascia nulla di scontato verson un finale a sorpresa.

"The Wicked + The Divine" esce il 13 luglio per Bao Publishing: trama e protagonisti dell'acclamato fumetto rock.

Galleria fotografica

Altri articoli Home

Batman di Greg Rucka si posiziona nel lasso temporale successivo agli eventi della Terra di Nessuno, infatti all’inizio del primo albo troviamo la spiegazione di come si è arrivati fino a questo punto. La RW Edizioni ha già fatto uscire “Batman di Greg Rucka vo.1: Evoluzione”, mentre per il secondo volume “Batm...

Get Even è un videogioco molto particolare, un progetto che si differenzia sensibilmente dalla classica impostazione degli sparatutto in prima persona. Le meccaniche e la spiccata propensione narrativa, attorno a cui è pensata l’intera avventura principale, ci conduce in un percorso pervaso da una forte vena emotiva e psicologic...