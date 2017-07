Recensione Odio Favolandia vol. 2 torna per Bao Publishing la storia di Skottie Young

Odio Favolandia vol. 2 è uscito in tutte le fumetterie lo scorso 15 giugno grazie alla casa editrice Bao Publishing. Con questo secondo volume continua la storia della piccola Gertrude, che poi così piccola non è, visto che anche se dimostra sei anni ne ha trenta. Questo volume è stato ideato e disegnato da Skottie Young, mentre ai colori troviamo Jean-Francois Beaulieu. In America questa serie è uscita grazie alla produzione della Image Comics.

La trama ci riporta nel mondo di favole dove avevamo lasciato Gert. La nostra piccola protagonista dopo aver battuto la Regina Cloudia al suo stesso gioco, ha conquistato il trono di Favolandia. Lei avrebbe preferito tornare a casa, ma ancora una volta è rimasta bloccata in questo mondo di fantasia distorta e terribile. Sono ormai trent’anni che è bloccata in questo mondo e dopo aver lasciato il lavoro monotono e triste di regina continua a cercare in giro un modo per tornare alla sua vita, continuando a combinare sempre più disastri.

Gert, la protagonista, era stata invitata a visitare il mondo di Favolandia quando era ancora una bambina, poi era rimasta bloccata all’interno di questo universo terribile e per uscirne doveva cercare una chiave, ora sono passati trent’anni ed è ancora in cerca di un modo per fuggire. I suoi continui tentativi per scappare non portano mai ad una fine piacevole, qualcuno finisce sempre per morire o fare comunque una brutta fine. I disegni di Skottie Young non possono che rispecchiare in ogni più piccola sfaccettatura la pazzia di cui è pregno l’intero volume, i colori sono accessi e pieni, ogni tavola è un’esplosione di emozioni.

In un momento completamente inaspettato arriva a Favolandia un bambino del mondo reale, Gert invece di cogliere al volo l’occasione di aiutarsi a vicenda lo abbandonerà dopo aver perso una battaglia che poteva portarla via da questo mondo per sempre. Il suo cammino continua senza un senso, cercherà in tutti i modi di tornare a casa, ma le sue avventure continueranno ad essere sempre più strane.

Questo fumetto è un’opera di fantasia davvero inaspettato, il mondo delle favole viene rappresentato come non era mai stato visto, un posto pieno di personaggi completamente fuori di testa che conducono delle vite ancora più sregolate di quello che si potrebbe pensare. Il tutto diventa sempre più assurdo da quando la piccola Gertrude è diventata regina. Le sue mansioni si possono riassumere nello stare seduta su un trono e firmare di continuo un’enorme pila di fogli.

© Riproduzione riservata