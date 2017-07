Recensione Batman di Greg Rucka la storia continua dopo la Terra di Nessuno sempre con RW Edizioni

Batman di Greg Rucka si posiziona nel lasso temporale successivo agli eventi della Terra di Nessuno, infatti all’inizio del primo albo troviamo la spiegazione di come si è arrivati fino a questo punto. La RW Edizioni ha già fatto uscire “Batman di Greg Rucka vo.1: Evoluzione”, mentre per il secondo volume “Batman di Greg Rucka vol.2: Ristrutturazione” ci sarà da aspettare ancora qualche tempo.

La trama dei primi due albi della nuova serie di Batman scritta da Greg Rucka racconta la vita di Gotham subito dopo i fatti della Terra di Nessuno. La città dell’Uomo Pipistrello è completamente abbandonata a se stessa, il sindaco di Gotham è appena tornato in città dopo essere scappato e la malavita sta riprendendo le redini degli affari. Ma oltre ai ben noti criminali c’è una nuova donna che si sta facendo strada tra le vie della malavita e il padrone per cui lavora è un vecchio nemico di Batman, Ra’s Al Ghul.

In questo fumetto troviamo la ricostruzione di Gotham City dopo la distruzione da parte di un violento terremoto e dopo essere stata dichiarata terra di nessuno. La città era stata abbandonata, ma ora finalmente comincia la ricostruzione. Come le cose belle anche quelle brutte tornano più forti che mai: sono cinque le fazioni che tentano di prendere il sopravvento sulla malavita della città di Batman, ma una su tutte spicca per la sua destrezza, ed è Whisper, la discepola prediletta di Ra’s Al Ghul. Lei riuscirà con la sua astuzia a prendere tutto quello che vuole.

Batman si trova ad affrontare dei nuovi giocatori nel campo di Gotham City, anche se a manovrare i nuovi arrivati è una sua vecchia conoscenza. Nel primo albo Ra’s Al Ghul si vedrà poco, è quasi una presenza che non vuole entrare a viso scoperto per non far insospettire Batman, il suo scopo è quello di inserire nel mercato illegale di Gotham una nuova droga con effetti devastanti sulla popolazione. Whisper è la nuova cattiva che farà tutto il lavoro per lui, la sua mutazione le permette di far fuori i suoi avversari senza grande fatica aiutata da Abbot.

Il secondo albo si apre con un problema molto grave che affligge la città, il grande contrasto nato tra chi era rimasto a Gotham durante la Terra di Nessuno e chi invece se n’era andato. Chi era rimasto ha perso tutto, casa, soldi, lavoro ed ora si trova disperato e l’unico modo per sopravvivere è combattere per la propria città; dall’altra parte invece troviamo i costruttori, uomini che hanno visto in Gotham un grande potenziale per poter costruire ed arricchirsi. I contrasti si fanno subito violenti e neanche Batman riesce a tenere a freno le persone.

I disegni di questi due albi sono stati fatti da diversi disegnatori, ne troviamo quattro tra il primo e il secondo albo. In “Batman di Greg Rucka vo.1: Evoluzione” abbiamo Shawn Martinbrough e John Watkiss, mentre in “Batman di Greg Rucka vol.2: Ristrutturazione” abbiamo sempre Shawn Martinbrough con inoltre la collaborazione di Phil Hester e William Rosado. I loro disegni sono particolarmente forti, specialmente nel secondo albo durante i contrasti tra cittadini e costruttori, la forza della lotta e della disperazione esce dalle pagine.

