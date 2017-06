Temptation Island, prima puntata: presentazione delle coppie protagoniste

Galleria fotografica

Altri articoli Home

La seconda stagione di “Complimenti per la connessione” va in onda su Rai 1 dal 3 luglio. Il programma ripropone una formula di intrattenimento che alterna sketch comici a un servizio di informazione che ha lo scopo di aiutare i telespettatori che non hanno molta dimestichezza con il web e fornire loro alcune competenze basilari per ri...