Film più visti della settimana, 'Transformers - L'ultimo cavaliere' è la novità 26/06/2017 12:45 Al box office USA i film "Transformers - L'ultimo cavaliere" e "Cars 3" sono ai primi posti. Il box office dei film più visti negli Stati Uniti dal 23 al 25 giugno 2017 vede al primo posto la novità “Transformers: The Last Knight” (“Recensione del film Transformers - L'ultimo cavaliere”, leggi la recensione) con 69.095.489 dollari, vicenda di Cade Yeager che si allea con l’astronomo Sir Edmond Burton per difendere l’umanità dai Transformers Reaction Force, dopo un’alleanza tra Autobot e Decepticon. In tutto il mondo ha incassato 265.295.489 dollari (in Cina 123 milioni). Al secondo posto resta “Cars 3” (99.882.893 dollari), storia di Saetta McQueen che vuole dimostrare a una nuova generazione di piloti che lui è ancora la migliore macchina da corsa del mondo. Al terzo posto si conferma “Wonder Woman” (318.380.150 dollari, leggi la recensione): Diana Prince è un’amazzone che incontra il soldato Steve Trevor, e tenta di porre fine alla guerra. Al quarto posto c’è “47 Meters Down” (24.260.932 dollari), vicenda di due sorelle che restano intrappolate in una gabbia nell’oceano mentre gli squali le attaccano. Al quinto posto resta “All Eyez on Me” (38.642.319 dollari), storia vera del rapper, attore e attivista Tupac Shakur. © Riproduzione riservata

Cinema / Fantasy Magic Tree House, la serie di Mary Pope Osborne diventa un film La serie di libri per ragazzi “The Magic Tree House” approda sul grande schermo: la Lionsgate ha acquistato i diritti per tutti e 54 i libri scritti in questi ultimi 25 anni dall’autrice Mary Pope Osborne, e ha già avviato la produzione dell’adattamento, con la speranza che diventi il primo capitolo di un franchise ci...

Cinema / News Johnny Depp al Festival di Glastonbury critica Donald Trump L’attore Johnny Depp durante il Festival di Glastonbury in Inghilterra ha effettuato dei commenti riguardo il Presidente Donald Trump. Dopo la proiezione del film del 2004 “The Libertine” l’attore si è rivolto al pubblico dicendo: “Penso che abbia bisogno... di aiuto. Quando è stata l'ultima volta che un...

Cinema / Festival Festival Internazionale del Cinema di Valencia, varietà e creatività: intervista al direttore Il Festival Internazionale del Cinema di Valencia - Cinema Jove è giunto alla 32esima edizione. Inizia oggi nella città della Comunità Valenciana per proseguire fino al 1 luglio. Nato per dare voce ai giovani registi internazionali, è diventato un punto di riferimento per le varie forme di espressione che riesce a conci...

Cinema / News I 100 personaggi più potenti di Hollywood secondo la rivista THR La rivista The Hollywood Reporter ha stilato la classifica annuale delle 100 persone più influenti nel settore cinematografico e televisivo. Per redigerla - come riporta la stessa rivista - ci si è basati sulla capacità finanziaria dei personaggi, sulla possibilità di accedere a ingenti somme di denaro o al numero di se...

Cinema Aspettando il Re, intervista all'attrice Christy Meyer: 'la recitazione è stata messa a dura prova' "Aspettando il Re" (Titolo originale: "A Hologram for the King") è uscito nelle sale cinematografiche italiane il 15 giugno, distribuito da Lucky Red. Il film è diretto da Tom Tykwer e basato sull'omonimo romanzo di Dave Eggers pubblicato nel 2012. Il personaggio principale è interpretato da Tom Hanks. Leggi la rec...

Cinema / Recensioni Recensione del film Transformers - L'ultimo cavaliere "Transformers - L'ultimo cavaliere" è il film di Michael Bay con Mark Wahlberg, Anthony Hopkins, Laura Haddock. In assenza di Optimus Prime - robot leader della fazione dei benevoli Autobot ma ora partito alla ricerca del suo "creatore" - inizia una lotta tra l'organizzazione militare dei Transformers Reaction Force e i Transform...

Cinema / Fantasy Cattivissimo Me 3, incontro con il cast: Arisa, Max Giusti e Paolo Ruffini Abbiamo incontrato a Roma il cast vocale di “Cattivissimo Me 3”, il film di Pierre Coffin e Kyle Balda, prodotto da Chris Meledandri e in uscita il 24 agosto 2017. A dare le voci ai protagonisti sono la cantante Arisa, gli attori Max Giusti e Paolo Ruffini. Il cattivo Gru è stato licenziato dalla Lega anti Cattivi, e si trova in...

Cinema L'amore ai tempi di Hollywood, tra gossip, scandali e divorzi In termini di gossip hollywoodiano, il 2016 è stato segnato dal divorzio tra Johnny Depp e Amber Heard, una vicenda dai risvolti piuttosto spiacevoli visto che la Heard ha addotto, tra i motivi della separazione, il fatto che l’ex-marito fosse un tipo violento a causa soprattutto dei suoi problemi di alcolismo. Oggi la storia sembra es...

Cinema / News Inferno, il film con Tom Hanks dal libro di Dan Brown è su SkyCinema e NowTv Inferno, il film tratto dal romanzo di Dan Brown arriva in televisione si Sky Cinema e NowTv, dal 10 luglio. Il film - che ha incassato 220 milioni di dollari - sarà anche preceduto dalla messa in onda di due film tratti sempre dai romanzi dello scrittore di Exeter. Il 2 luglio è trasmesso “Il Codice Da Vinci”, in cui il ...

Cinema / News Nicole Kidman, due libri raccontano l'attrice che compie 50 anni Nicole Kidman, l’attrice di Honolulu oggi compie 50 anni. In una recente intervista a “E! News” ha detto che non organizzerà una festa sfarzosa, bensì sarà circondata dalla sua famiglia: "Voglio uscire con mio marito, i miei figli e mia sorella”. Essendo di pigne australiana, ha affermato che è g...