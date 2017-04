Jack Nicholson, sarà nel remake del film 'Toni Erdmann' l'attore che compie 80 anni

Tra le commedie, “ Qualcosa è cambiato “ (1997), “ About Schmidt ” (2002) e “Terapia d’urto” (2003). Ha anche lavorato a dieci serie televisive, come “The Andy Griffith Show” (1966), “Dottor Kildare” (1966).

Galleria fotografica

Articoli correlati

Jack Nicholson potrebbe andare in pensione. Una delle icone del cinema mondiale, figlio di una showgirl newyorkese e cresciuto in gran parte dalla nonna in modo che la mamma potesse continuare la sua carriera come hoofer, si ritira dalle scene, è per questo tutta Hollywood è in fermento. La notizia arriva dal sito di gossip RadarOnlin...