L'isola dei famosi, intervista a Simone Susinna: 'dopo che mi sono ambientato, ho iniziato a crederci' 20/04/2017 07:00 Mauxa ha intervistato Simone Susinna, tra i principali protagonisti dell'edizione 2017 del reality show "L'isola dei famosi". La dodicesima edizione del reality show "L'isola dei famosi" si è conclusa la scorsa settimana con la vittoria di Raz Degan. Abbiamo intervistato il modello Simone Susinna, classificatosi al secondo posto. D: Ti aspettavi di arrivare fino alla finale? R: Onestamente quando sono partito pensavo di tornare a casa dopo due settimane. Tra l’altro, lo ammetto, c’è stato un momento in cui avrei anche voluto rientrare in Italia. Tra la fame e il poco adattamento iniziale, è stato difficile affrontare le prime settimane. E invece, dopo che mi sono ambientato, ho iniziato a crederci. Nomination dopo nomination. Una grande soddisfazione, davvero. D: Quali difficoltà hai dovuto affrontare nel corso della tua partecipazione? R: La difficoltà maggiore è stata sicuramente la fame. Credo si sia visto. (ride). Essendo uno sportivo sono abituato a sette pasti al giorno e ritrovarmi a mangiare così poco è stato molto molto difficile. Una sera mi sono sentito proprio male e a salvarmi è stato Raz regalandomi un pesce che ha placato i morsi della fame. D: Cosa hai ricavato di positivo da questa esperienza? R: So che quello che sto per dirti sembrerà scontato, ma è la pura verità. L’Isola ti riempie, impari a vivere a contatto con la natura che ogni giorno ti dona qualcosa di incredibile. Mi porterò dentro sicuramente i colori meravigliosi dei tramonti e soprattutto un nuovo rapporto con me stesso. Ho 23 anni e questa esperienza mi è servita tantissimo a crescere personalmente, sono cambiato, mi sento diverso, più forte e consapevole. Consapevole che le cose importanti nella vita sono spesso quelle che diamo per scontate, l’amore della famiglia, l’abbraccio di un amico e ovviamente un piatto di pasta al pomodoro. (ride) D: Con quale concorrente hai trovato maggiore sintonia? R: Non voglio sembrare diplomatico, ma con tutti ci sono stati alti e bassi, momenti di forte sintonia, ma anche periodi di tensione. All’inizio mi sono legato in modo particolare a Massimo Ceccherini, ma l’ho vissuto poco perché eravamo sempre su Isole diverse, poi purtroppo se ne è andato. D: Ti piacerebbe partecipare a un altro reality show, come il GF Vip? R: Ci penserei bene. © Riproduzione riservata

