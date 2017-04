Film più visti della settimana: il tradimento di 'Fast & Furious 8' balza in prima posizione

Il box office dei film più visti negli Stati Uniti dal 14 al 16 aprile 2017 vede entrare al primo posto “Fast & Furious 8” (“The Fate of the Furious”, 98.786.705 dollari): la storia è quella di Dom Toretto che a causa della maliarda Cipher tradisce la famiglia (leggi la recensione).

Al secondo posto resta “The Boss Baby” (116.793.579 di dollari), vicenda di una famiglia messa alla prova con l’arrivo del secondogenito “boss”. Al terzo posto c’è “La bella e la bestia" (“Beauty and the Beast”, 454.720.873 dollari): Bella s’innamora del principe con le sembianze di animale e poi rompe l’incantesimo di cui è vittima (leggi l’intervista all’attrice).

Al quarto posto c’è “Smurfs: The Lost Village” (“I Puffi 3 - Viaggio nella foresta segreta”) con 24.945.059 dollari: Puffetta va nella foresta alla ricerca del villaggio perduto, prima che Gargamella minacci il luogo. Al quarto posto rimane “Going in Style” (“Insospettabili sospetti”, 23.318.880 dollari): tre ottantenni considerano una banca responsabile dei loro problemi economici e decidono di rapinarla.

