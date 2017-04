Jennifer Garner e Ben Affleck: dopo due anni presentano istanza di divorzio 14/04/2017 15:45 Ben Affleck sarà nel prossimo film "Batman": l'attore e la ex moglie Jennifer Garner hanno presentato istanza di divorzio. Jennifer Garner e Ben Affleck hanno presentato istanza di divorzio: la notizia è resa pubblica dopo che la coppia aveva annunciato la separazione nel 2015. La coppia ha interrotto il matrimonio dopo 10 anni, nel giugno del 2015 con una dichiarazione congiunta: “Dopo lunghe riflessioni e un attento esame, abbiamo preso la difficile decisione di divorziare - riportava il comunicato - Andiamo avanti con l'amore e l’amicizia, un impegno per la co-genitorialità dei nostri bambini la cui vita privata chiediamo che venga rispettata in questo momento difficile. Questo sarà il nostro unico commento a questo, su una questione privata di famiglia. Grazie per la comprensione”. I due erano stati fotografati insieme nei mesi succesivi, come durante le elezioni statunitensi a Los Angeles o una vacanze insieme con i loro figli in Montana. Lo stesso Affleck definì la Garner: “la più grande mamma del mondo” in una TimesTalk a New York a dicembre 2016. Ben Affleck è al lavoro come attore in “Batman”, diretto da Matt e con un cast composto da Joe Manganiello e J.K. Simmons. Jennifer Garner sarà nel 2018 interprete del film drammatico “Simon vs. The Homo Sapiens Agenda” di Greg Berlanti. La storia è quella di un giovane adolescente omosessuale che tenta un nuovo approccio per fare coming out con i suoi compagni di classe: nel cast ci sono Katherine Langford e Nick Robinson. © Riproduzione riservata

