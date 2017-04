L'isola dei famosi, Raz Degan: un trionfo atteso in una finale movimentata 13/04/2017 10:20 Raz Degan ha vinto la dodicesima edizione del reality show "L'isola dei famosi". Raz Degan ha vinto la dodicesima edizione de "L'isola dei famosi". L'ultima puntata, andata in onda ieri sera su Canale 5, è stata movimentata da diverse sfide tra i concorrenti finalisti (Nancy Coppola, Raz Degan, Eva Grimaldi, Malena e Simone Susinna) svoltesi all'Idroscalo di Milano. L'atto conclusivo dell'edizione 2017 del programma ha confermato l'affezione degli spettatori nei confronti di Raz Degan, il cui percorso nel reality show ha generato grande interesse. L'empatia instaurata con il pubblico ha permesso al concorrente di classificarsi al primo posto vincendo l'ultimo duello al televoto con Simone Susinna. © Riproduzione riservata

