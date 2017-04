Titanic, la mostra a Torino sulla suggestione del film da 2.1 miliardi di dollari

Per l’esposizione è stata realizzata una stanza dedicata ai 37 italiani che salparono con la nave. Un modellino in scala 1 a 100 con i quattro ponti superiori arredati costruito è da Duilio Curradi, uno dei massimi esperti del Titanic . Tra il 1987 ed il 1994 RMS Titanic organizzò varie spedizioni recuperando oltre 4.000 oggetti. Inoltre una parete reale di ghiaccio fa comprendere le condizioni di freddo delle prime ore del mattino.

La mostra Titanic – The Artifact Exibition - che si tiene presso Promotrice delle Belle Arti - fa conoscere le storie personali dei passeggeri, le ragioni del loro viaggio. Non mancano reperti in mostra appartenuti sia ai milionari della prima classe che agli immigrati della terza classe.

Galleria fotografica

Boston - Caccia all’uomo (”Patriots Day”) è un film di Peter Berg in uscita il 20 aprile, e che racconta gli eventi concitati dopo l’attentato alla maratona di Boston del 2013. In un video diffuso dalla CBS Film l’attore J. K. Simmons racconta la sua esperienza: “Interpreto il sergente Jeffrey Puglie...

L’attore Ryan Phillippe dopo che i media hanno diffuso la notizia che avrebbe una relazione con Katy Perry ha ironizzato su Twitter. “Non sto uscendo con Katy Perry. Mi conosce a mala pena. Gli elicotteri sono pregati di smettere di volano sopra casa mia. Lei non è qui. Thx”. Ad un fan che si dispiaceva per la mancanza di ...

The Startup - Accendi il tuo futuro è il film di Alessandro D’Alatri con Andrea Arcangeli, Paola Calliari, Matilde Gioli, Luca Di Giovanni e Lidia Vitale. La trama - tratta da una storia vera - è quella del diciottenne Matteo Achilli che esasperato inventa un social network che fa incontrare in modo innovativo la domanda e l&rs...

Ready Player One, il nuovo film di Steven Spielberg in uscita il 30 marzo 2018 sarà uno dei primi visibile in realtà virtuale (leggi l'intervista allo scrittore del film di Spielberg). La Warner Bros. Pictures e HTC hanno infatti annunciato una partnership per la distribuzione del film: la società di produzione di smartphone s...