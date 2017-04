Film più visti della settimana: l'ironia di 'Going in Style' è la novità con 'I Puffi 3'

Il box office dei film più visti negli Stati Uniti dal 7 al 9 aprile 2017 conferma al primo posto il film d'animazione “The Boss Baby” (89.373.318 di dollari): una famiglia è messa alla prova con l’arrivo del secondogenito, che parla come un adulto.

Al secondo posto resta “La Bella e la bestia" (“Beauty and the Beast”): Bella s’innamora del principe con le sembianze di animale, ma poi lo salva rompendo l’incantesimo (432.316.034 dollari). Al terzo posto c’è la novità “Smurfs: The Lost Village” (“I Puffi 3 - Viaggio nella foresta segreta”) con 14.015.000 dollari: una mappa misteriosa porta Puffetta nella foresta alla ricerca del villaggio perduto, prima che vi giunga Gargamella.

Al quarto posto entra “Going in Style” (“Insospettabili sospetti”, 12.500.000 dollari): tre ottuagenari in pensione decidono di rapinare una banca, ritenendola responsabile dei loro problemi economici. Scende al quinto posto “Ghost in the Shell” (31.573.450 dollari): la storia è del Maggiore Motoko Kusanagi, cyborg che usato come un comandante di campo.

