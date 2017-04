Outcast, recensione del primo episodio della seconda stagione

La seconda stagione di "Outcast" debutta questa sera su Fox. Abbiamo guardato in anteprima il primo episodio.

Basato sull'omonima serie a fumetti ideata da Robert Kirkman, l'horror drama racconta le vicende di Kyle Barnes (Patrick Fugit), un uomo tormentato da possessioni demoniache che hanno inquietato la sua esistenza.

Il fardello che ricade sul protagonista richiama un'altra produzione seriale di successo, "Preacher", la cui trama è focalizzata sul personaggio di Jesse Custer, anch'esso preda di una possessione malvagia. La stessa tematica è alla base di un'altra serie proposta nel 2016 dal canale Fox, "The Exorcist".

La trama di "Outcast" si svolge in una fittizia cittadina della Virginia denominata Roma e segue le vicissitudini dei vari protagonisti. Al fine di creare situazioni ansiose e tensive, la serie ricorre a classici elementi del racconto dell'orrore, come gli spazi scarsamente illuminati nei quali sono ambientate la gran parte delle scene, e comprende sequenze violente ed esplicite.

In questo contesto narrativo il "soprannaturale" trova un'interpretazione decisamente negativa e svolge un ruolo ostile non soltanto per il protagonista ma anche per il luogo dove esso è chiamato ad agire. L'inizio dell'episodio richiama in modo diretto il tema della "fuga" dal passato e dall'entità malvagie, risultata tuttavia inutile per Kyle.

"Ci siamo allontanati di due Stati e c'erano, ci percepiscono, Amber e me, sono ovunque" - esclama nel corso di una conversazione con il reverendo Anderson (Philip Glenister), il quale risponde: "Ti sorprende? Credi che il diavolo sia locale? Che rimanga nelle zone limitrofe?".

Kyle è tornato a Rome e annuncia uno scopo ben preciso: "Devo trovare Sidney", cerca aiuto nel comandante Giles (Reg. E. Cathey) che esterna il suo pensiero: "è un tipo sveglio, se ne sarà andato da un pezzo". Il protagonista non è d'accordo e sottolinea nuovamente il carattere ossessivo dell'idea che ha del suo nemico: "Finché ci sarò io non se ne andrà mai".

Lo stato inquieto con cui sono ritratti i personaggi chiamati a intervenire nella trama si ricollega inevitabilmente a quanto accaduto nel corso della prima stagione, ciò rende la trama difficilmente comprensibile per uno spettatore occasionale.

"Outcast" rappresenta la prima produzione originale di Fox International Studios per Fox Networks Group. La serie ha debuttato nel giugno 2016 sull'emittente statunitense Cinemax e sui canali Fox in 127 paesi del mondo.

