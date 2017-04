Billy Crystal, nel nuovo film commedia su un artista depresso diretto da Barry Levinson

Il regista Barry Levinson e l’attore Billy Crystal collaboreranno ad un nuovo film commedia dal titolo “Revival”.

La trama racconta di un ex-leggendario compositore di Broadway che dopo un divorzio reso pubblico dai media in maniera eclatante, nel lavoro risulta bloccato. Ora compone jingles per guadagnare: quando scopre che in una scuola superiore di Staten Island è in scena il suo più famoso musical, lui diventa ossessionato e vuole che lo spettacolo si interrompa.

Intanto il guadagno ricavato dai jingles è usato per mantenere il suo unico amico, il vecchio cane incontinente Julius. Billy Crystal interpreta è un amico che cerca di farlo smettere di fumare usando sigarette elettroniche, e che si ritrova ad essere la sostituzioni del fumo.

La sceneggiatura è di Phil Primason, che ha già lavorato a “5 Doctors”. Levinson sarà regista di “The Wizard of Lies”, con protagonista Robert De Niro nel ruolo di Bernie Madoff, storia di un truffatore.

© Riproduzione riservata