Film più visti della settimana: 'The Boss Baby' è la novità con 'Ghost in the Shell'

Cinema / News Il permesso - 48 ore fuori: il film sulla redenzione diretto da Claudio Amendola Il permesso - 48 ore fuori è il film di Claudio Amendola nelle sale, con Luca Argentero, Claudio Amendola, Giacomo Ferrara e Valentina Bellé. La storia è quella di quattro detenuti cui sono concesse 48 ore di permesso fuori dal carcere di Civitavecchia. Quando sono fuori trovano delle dinamiche diverse da quelle di anni prima....

Cinema / Festival Palm Beach International Film Festival: un programma 'progressive' Il Palm Beach Film Festival si svolge fino al 3 aprile nella località della Florida. La rassegna è giunta alla 22esima edizione, ospita 120 film ogni anno. Sono circa 20.000 gli spettatori, che oltre all’aspetto audiovisivo scelgono il festival per le suggestive location. Mauxa ha intervistato Jeff Davis, direttore del Festival...

Cinema / News Baby Boss, nuove immagini del film d'animazione su un cinico neonato Nuove clip sono state diffuse del film “Baby Boss”, il film d’animazione della Dreamworks diretto da Tom McGrath (leggi l’articolo sul film). Nella clip “Marinaretto” il piccolo Tim cerca di fare indossare un abito da marinaio al neonato Baby Boss, che in realtà si rivelerà un boss. Ma anche Tim do...

Cinema / News Dunkirk: Christopher Nolan racconta come immedesimare lo spettatore nel film di guerra Christopher Nolan al CinemaCon di Las Vegas ha parlato del film “Dunkirk” che uscirà il 21 luglio 2017. Il regista a sceneggiatore ha confermato che per lui l’esperienza di vedere un film al cinema non è paragonabile alle altre. Nolan ha detto che il film è epico perché racconta “una delle pi&ugr...

Cinema / Recensioni Recensione del film The Most Beautiful Day - Il giorno più bello The Most Beautiful Day - Il giorno più bello (“Der Geilste Tag”) è il film di Florian David Fitz con Matthias Schweighöfer, lo stesso Fitz e Alexandra Maria Lar. La storia è quella del trentenne Andi (Schweighöfer) e dell’amico Benno (Fitz): sono diversi di carattere, ma hanno in comune una malattia...

Cinema / Comedy Barbie, Amy Schumer rinuncia al film sulla bambola più famosa del mondo Amy Schumer ha ufficialmente abbandonato “Barbie”, il film live-action con cui Mattel e Sony porteranno per la prima volta sul grande schermo la bambola più famosa del mondo. Il suo coinvolgimento era stato annunciato lo scorso dicembre, ma l’attrice ha rinunciato dicendo di non essere riuscita a conciliare il progetto con ...

Cinema / Fantasy A Ghost Story: i film sulla differenza tra ciò che siamo e ciò che percepiamo A Ghost Story è il film drammatico e thriller di David Lowery che si preannuncia come uno dei più irrompenti dell’anno. Il motivo è la semplicità della trama che sfocia nella paura, perché vediamo solo in uomo avvolto da un lenzuolo che è il semplice fantasma. Così come gli spettri sono descri...

Cinema / News David di Donatello 2017, tutti i vincitori I David di Donatello 2017 sono stati assegnati il 27 marzo presso Studi de Paolis a Roma. Il miglior film è “La pazza gioia” di Paolo Virzì (leggi l’intervista all'attore Bob Messini), prodotto da Marco Belardi per Lotus Production: il film ottiene anche il premio per la regia, per l’attrice protagonista a Val...

Cinema / Recensioni Recensione del film La tartaruga rossa La tartaruga rossa (“La tortue rouge”) è il film d'animazione di Michael Dudok realizzato dallo Studio Ghibli. La sceneggiatura è di Michael Dudok de Wit, con adattamento di Pascale Ferran. Isao Takahata è il produttore esecutivo. Il film ripercorre la vita di un uomo, dal momento in cui giunge su un’isola co...