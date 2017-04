The Blackcoat's Daughter, il film horror con Emma Roberts sull'oscura presenza nella scuola

The Blackcoat's Daughter è il film horror di Oz Perkins uscito negli Stati Uniti il 31 marzo e che sta ottenendo ottime critiche.

La trama segue Kat (Kiernan Shipka) e Rose (Lucy Boynton), lasciate soli nella loro scuola di Bramford oltre pausa invernale. I loro genitori misteriosamente non riescono a mettersi in contatto con loro. Mentre le due ragazze sperimentano presenze sempre più inquietanti alla scuola isolata, seguiamo anche la storia di Joan (Emma Roberts), giovane donna tormentata - per ragioni sconosciute - e che è determinato a raggiungere Bramford prima possibile.

Appena Joan si avvicina alla scuola, Kat è assillata da visioni sempre più intense e terrificanti, mentre Rose fa il possibile per aiutare il suo nuovo amico: intanto Kat scivola sempre più in profondità dell’inviabile forza del male.

Oz Perkins ha diretto nel 2016 “Sono la bella creatura che vive in questa casa” (“Am the Pretty Thing That Lives in the House”), ancora inedito in Italia.

© Riproduzione riservata