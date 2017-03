Malevolent, il film di animazione horror con Ray Wise e Morena Baccarin

“Malevolent” è un film di animazione indie con un budget stimato intorno a un milioni di dollari raccimolato grazie a una campagna di crowfounding curata da Indiegogo, riferimento internazionale per il finanziamento collettivo nato nel 2008.

Il progetto è descritto come un originale connubio tra il franchise “Saw” e la commedia “Ricomincio da capo” (1993) con Bill Murray e Andie MacDowell.

La trama vede una giovane protagonista determinata a sabotare il piano del padre, multimilionario sul punto di morte, e di Gamemaster, una misteriosa entità aliena capace di intrappolare gli umani in un gioco diabolico. La posta in palio è la salvezza dei fratelli della donna.

“Malevolent” è uno dei rari film di animazione nel segno dell'horror di produzione statunitense. A dare la voce ai personaggi, tra gli attori, figurano Ray Wise (“Twin Peaks,” “Robocop”), Morena Baccarin (“Deadpool”), Bill Moseley (“Non aprite quella porta”) e William Shatner (“Star Trek”) - l'ex Capitano Kirk interpreterà la voce narrante Overseer..

Tanya Klein, co-creatrice e produttrice esecutiva dell'opera, parla di “Malevolent” come di una creatura disturbante che non vede l'ora di essere presentata a un pubblico internazionale e creare il panico. Il risultato finale, infatti, promette un'esperienza horror mai vissuta prima sul grande schermo.

A convincere il cast a far parte del progetto è stata l'unicità della storia e la strategia narrativa. Morena Baccarin, per esempio, ha dichiarato di essersi innamorata dell'atmosfera dark della pellicola: l'idea è quella di un burattinaio capace di creare scompiglio nell'esistenza umana. Anche Wise, l'attore interpreta il ruolo del padre milionario che chiama al proprio capezzale i propri figli con intenzioni affatto amorevoli, è convinta non passerà inosservato alla sua uscita prevista nel 2017.

Jim Cirile, l'altro creatore e prduttore esecutivo coinvolto, spiega le iniziali difficoltà economiche e, successivamente, il successo della campagna di finanziamento servita per pagare uno staff creativo composta da oltre una ventina di artista provenienti da tutto il mondo. Infine, la soddisfazione di vedere il progetto crescere e lavorare con un popolare cast di celebrities apparse in noti film di stampo horror e fantascientifico.

“Malevolent” è diretto da Jason Axinn, promettente regista di video musicali e spot commerciali che si è guadagnato già l'attenzione di Sony, Pixar e Dreamworks.

Produce la Coverage Ink Films.







