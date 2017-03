Planet Earth II, la serie di documentari giunge in Italia 22/03/2017 12:45 La serie di documentari sulla natura intitolata "Planet Earth II" va in onda su Rete 4 dal 23 marzo 2017. La serie di documentari sulla natura intitolata "Planet Earth II" ha debuttato lo scorso 18 febbraio come evento in simulcast sui network BBC America, AMC e SundanceTV. La première ha registrato 2.7 milioni di spettatori e ottenuto giudizi positivi da parte della critica. Planet Earth II - un'innovativa esperienza audiovisiva La produzione BBC Studios Natural History Unit, co-prodotta con BBC America, giunge in Italia e va in onda su Rete 4 dal 23 marzo. © Riproduzione riservata

