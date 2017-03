Serie tv più viste negli USA: 'This Is Us' sale alla seconda posizione

"NCIS" non abbandona la prima posizione della classifica settimanale delle serie televisive più viste negli Stati Uniti. Il diciottesimo episodio della quattordicesima stagione, intitolato "M.I.A." e diretto da Thomas J. Wright, ha registrato 14.16 milioni di spettatori.

"This Is Us" conquista una posizione e si porta al secondo posto della classifica. Il diciottesimo episodio della prima stagione, intitolato "Moonshadow" e diretto da Ken Olin, è stato visto da 12.84 milioni di spettatori. In Italia la dramedy creata da Dan Fogelman ha debuttato sul canale FoxLife il 21 novembre 2016.

Terzo posto per "NCIS: New Orleans". Il diciottesimo episodio della terza stagione, intitolato "Slay the Dragon" e diretto da Mary Lou Belli, è stato seguito da 10.43 milioni di spettatori.

