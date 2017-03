Legion, seconda stagione: la serie tornerà nel 2018 con nuovi episodi

FX ha annunciato la seconda stagione della serie televisiva "Legion".

"La prima stagione è stata un enorme successo. Non solo una serie tv, Legion ha completamente rinnovato le modalità di rappresentazione del genere dei supereroi" - hanno commentato Eric Schrier and Nick Grad, rispettivamente presidenti di FX e delle produzioni originali del canale - "I nostri ringraziamenti al creatore della serie Noah Hawley per i rischi creativi che non ha avuto paura di correre. Sarà un privilegio lavorare con lui per una seconda stagione insieme al fantastico cast della serie e ai nostri partner di Marvel Television".

La trama è basata sulle vicende di David Haller, personaggio dei fumetti Marvel Comics creato da Chris Claremont e Bill Sienkiewicz.

In Italia la prima stagione di "Legion" va in onda su Fox dal 13 febbraio 2017.

