Nancy Drew & The Hardy Boys: The Big Lie, un classico rivisitato per Dynamite Entertainment

Intanto, l'otto marzo ha debuttato la miniserie comics “Nancy Drew & The Hardy Boys” con un primo arco narrativo intitolato “The Big Lie”: la trama promette una detection ricca di suspence con i fratelli Hardy, incredibilmente accusati dell'assassinio del padre, celebre investigatore operativo nella cittadina (fictional fin dagli esordi) di Bayport. Ai fratelli, infine, non rimane che rivolgersi a Nancy Drew, un perfetto mix tra il fascino da femme fatale e intuito infallibile. La posta in palio è la vita dei due investigatori amati da tante generazioni: riuscirà Nancy Drew a risolvere il caso?

Dynamite Entertainment rispolvera un classico della detection molto popolare negli Stati Uniti: The Hardy Boys che, dalla loro nascita alla fine degli Anni Venti, ha appassionato milioni di teenager americani. I fratelli Frank e Joe Hardy, esperti nel risolvere misteri inestricabili, sono personaggi creati dallo scrittore Edward Stratemeyer, fondatore di Stratemeyer Syndicate.

La serie letteraria cavalca l'onda del successo e viene affidata, negli anni, ai vari ghostwriter, mentre alla fine degli Anni Sessanta, diventa una serie tv e, dal 2008, anche un videogame con versioni aggiornabili.

Nancy Drew debutta tre anni dopo, ed è un'altra, brillante, creatura investigativa nata dalla penna di Stratemeyer.

La sceneggiatura della miniserie è affidata a Anthony Del Col, noto grazie alla rivisitazione di personaggi e tematiche shakespiriane tradotte in chiave moderna nell'opera fumettistica “Kill Shakespeare”. Un paio di anni fa, racconta Del Col, gli venne l'idea: fare della femme fatale Nancy Drew la protagonista di una storia moderna insieme agli Hardy Boys.

Non si tratta di una proposta così stravagante, visto che i personaggi continuano a essere particolarmente amati: ne nasce un fumetto con atmosfere decisamente dark rispetto al format originale accompagnate da una drammaturgia in perfetto stile hard-boiled.

I disegni, invece, sono a cura di Werther Dell'Edera, mentre i colori a Stefano Simeone.

