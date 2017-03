Everest, il nuovo film d'animazione sull'abominevole uomo delle nevi

Il nuovo film della Oriental DreamWorks (casa di produzione fondata nel 2012 dalla DreamWorks Animation e da un gruppo di investitori cinesi) si intitolerà “Everest” e uscirà nelle sale americane il 27 settembre 2019. Gli spettatori prenderanno parte a un viaggio di quasi 5000 chilometri, da Shanghai fino alle cime innevate dell’Himalaya.

La trama di “Everest” ruota intorno a un gruppo di emarginati della società che, dopo aver incontrato un giovane yeti di nome Everest, decidono di aiutarlo a tornare dalla sua famiglia, che vive appunto sulla montagna che dà il nome al film e al personaggio. A dirigere ci sono Tim Johnson (regista di molte altre pellicole targate DreamWorks, tra cui “Home – A casa”, “La gang del bosco”, e “Z la formica”) e Todd Wilderman (“Boog & Elliot 2”) mentre la sceneggiatura è firmata da William Davies (“Dragon Trainer”, “Il gatto con gli stivali”). Le musiche saranno composte da un altro veterano della DreamWorks, Rupert Gregson-Williams. Il film è prodotto da Suzanne Buirgy (“Kung Fu Panda 2”) e distribuito dalla Universal Pictures.

Prima di “Everest” ci attendono almeno altri due lungometraggi targati DreamWorks: il 31 marzo uscirà “Baby Boss” (nelle sale italiane a partire dal 13 aprile), mentre il 2 giugno sarà la volta di “Capitan Mutanda”. Negli ultimi giorni è stata invece annunciata la cancellazione di “Larrikins”, commedia musicale doppiata da Hugh Jackman e Margot Robbie che sarebbe dovuta uscire il 16 febbraio 2018.

Lo yeti è una creatura leggendaria che "vive" presumibilmente nelle regioni del Nepal, del Butan e del Tibet. È arrivato in Occidente tramite resoconti di vari esploratori dell'Ottocento, e da allora non se n’è più andato. È apparso in moltissimi lungometraggi perlopiù di serie B e Z (come si evince da titoli come “The Snow Creature”, “Il mostruoso uomo delle nevi”, “Il licantropo e lo yeti”, “La mummia – La tomba dell’imperatore dragone”), ma anche in “Monsters & Co”, “Le 5 leggende” e “Hotel Transylvania”. Lo yeti è molto popolare anche nel mondo dei fumetti e dei videogiochi, vantando apparizioni in “League of Legends” e nel mondo di Tomb Raider e Legend of Zelda.

