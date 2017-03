Ant-Man and the Wasp, le curiose origini della supereroina

“Ant Man and the Wasp”, il sequel annunciato poche settimane dopo l'uscita del primo, fortunato cinecomic Marvel ritrova dietro la cinepresa il regista Peyton Reed. Anche il resto del cast è, sostanzialmente, confermato con Michael Douglas (Hank Pym), Paul Rudd (Scott lang /Ant Man), Michael Peña (Luis) e la new entry Jeremy Renner nel ruolo di Clint Barton, alias Hawkeye.

E, naturalmente, ci sarà Evangeline Lilly nei panni di Hope van Dyne. Un rapporto conflittuale con il padre, la figlia di Hank Pym e Janet van Dyne (non a caso decide di prendere il cognome della madre) assumerà l'eredità della madre tramutandosi nella supereroina Wasp.

La trama ufficiale del film non è ancora stata resa nota. Tuttavia, sappiamo che verterà sulle origini della nuova Wasp mentre, allo stesso tempo, la vedremo in azione per la prima volta sul grande schermo, accanto all'Uomo formica. C'è curiosità intorno al suo look in divenire. Inoltre, il pubblico si aspetta dinamiche intriganti tra i due supereroi chiamati a combattere, si pressume, infine, uno stesso villain.

Nel mondo del fumetto, Janet van Dyne/Wasp debutta in “Tales to Astonish” e siamo nel giugno del 1963. Il personaggio nasce dalla collaborazione di Stan Lee, H. E. Huntley e Jack Kirby.

La prima Wasp ha la capacità sia di rimpicciolirsi che di ingigantire; possiede ali biosintetiche e potenti aculei che funzionano da arma bio-elettrica. È in grado di comunicare, così come controllare gli insetti, dote di cui raramente sceglie di servirsi. È un'eccellente combattente: ha imparato una tecnica speciale di lotta corpo a corpo, inventata dall'ex marito Hank Pym, ma è anche stata allenata nelle arti marziali da Captain America.

Il talento più curioso che caratterizza Janet, è quello di brillante stilista di moda. Nelle sue apparizioni in veste di Wasp, disegna, taglia e cuce lei stessa differenti costumi a ogni nuova missione. Negli anni, la fama accresce tanto da firmare le tute dei propri colleghi supereroi, soprattutto quelle degli Avengers, di cui è membro. Janet, grazie alla ricca collezione seconda la moda, è la degna equivalente comics di Carrie Bradshaw (Jessica Parker), protagonista di “Sex and the City”.

Tornando ad “Ant Man and the Wasp” (2018), le riprese cominceranno a luglio in Atlanta. È l'ottavo capitolo della terza fase dell'Universo Cinematografico Marvel (MCU) e sarà preceduto, di qualche mese, dall'uscita di “Avengers: Infinity War “che vede un super cast festeggiare il decimo anniversario di MCU: anche Paul Rudd ne farà dunque parte, mentre la nuova Wasp non parteciperà per ovvie ragioni di esclusiva.

