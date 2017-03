Life - Non oltrepassare il limite, nuova spaventosa clip del film thriller 08/03/2017 18:04 "Life - Non oltrepassare il limite" è il film Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson e Ryan Reynolds sono protagonisti del film "Life". Una nuova clip del film “Life - Non oltrepassare il limite” è stata diffusa online (leggi i dettagli del film). Il video in un giorno ha raggiunto su YouTube 1.064.072 visualizzazioni. Si tratta di una scena in cui un membro dell’equipaggio (Ariyon Bakare) sta effettuando esprimenti con un piccolo essere vegetale: inserisce la mano dentro una incubatrice di vetro, per agire con gli strumenti scientifici. Ma il vegetale che inizialmente sembra innocuo poi cerca di amputargli la mano. “Life” racconta la storia dell'equipaggio di sei membri della Stazione Spaziale Internazionale, cercando di effettuare esperimenti importanti per l’umanità: trovare la prima prova di vita extraterrestre su Marte. Ma i tentativi hanno conseguenze inattese, e la forma di vita si rivela più intelligente del previsto. Nel cast ci sono Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Olga Dihovichnaya, Hiroyuki Sanada e Ryan Reynolds. Il film è diretto da Daniel Espinosa: uscirà il 26 marzo 2017. © Riproduzione riservata

