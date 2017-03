Panini Comics, La Nuovissima Wolverine 1 e il successo del film al botteghino 08/03/2017 10:00 "La Nuovissima Wolverine 1", la supereroina di casa Marvel tra fumetto e il cinecomic appena uscito nelle sale italiane. Panini Comics pubblica “La Nuovissima Wolverine 1”, disponibile dal 9 marzo. Il volume raccoglie i primi sei numeri della serie mensile che fa parte del rilancio editoriale della casa delle meraviglie sotto l'etichetta All-New, All-Different Marvel. La trama prende inizio con Laura Kinney che, grazie all'aiuto di Wolverine, si ritrova a raccoglierne l'eredità lungo una serie di eventi che metteranno la protagonista a dura prova, in bilico tra fragilità e spietatezza. Prima di diventare un fumetto, Laura Kinney, alias X-23, compare per la prima volta nella serie animata X-Men: Evolution. Creata da Craig Kyle, la supereroina debutta in NYX nel 2004.

X-23 viene clonata da un genoma danneggiato di Wolverine. Il progetto iniziale è quello di realizzare Arma X, ma con l'entrata in scena della genetista Sarah Kinney la sperimentazione ha un seguito diverso da quello prospetto inizialmente dall'agenzia Facility.

Laura cresce protetta dal mondo circostante, addestrata per diventare una perfetta macchina assassina. Come il padre, possiede il fattore di guarigione, artigli d'adamantio, forza e agilità sovraumana. Tuttavia, i suoi superpoteri rimangono inferiori rispetto a quelli di Wolverine. Il ciclo di storie di “La Nuovissima Wolverine” è realizzata dal team creativo formato da David Lopez, Tom Taylor, David Navarrot. Taylor che ne ha curato la sceneggiatura rivela della sua protagonista una triplice intrigante natura: una ragazza, un esperimento genetico e la figlia di un supereroe. Con un passato complicato alle spalle, rispetto al padre, dimostra un maggior controllo delle proprie emozioni che la rende inaspettatamente meno prevedibile e più pericolosa. Il personaggio ha debuttato al cinema in “Logan - The Wolverine”. Appena uscito nelle sale italiane, il cinecomic è il film più visto del weekend anche negli Stati Uniti. A interpretare Laura Kinney è Dafne Keen.

La trama è ambientata nel 2029 in cui gli X-Men sono creature destinate a scomparire. Logan (Hugh Jackman) non è il più supereroe di un tempo: i suoi poteri sono indeboliti, la bottiglia a protata di mano e i soldi scarseggiano. Ha un impiego come autista e si prende cura dell'anziano Professor X (Patric Stewart). Un giorno una misteriosa donna di origini messicane bussa alla prota di Logan chiedendogli di accompagnare una bambina al confine canadese. Inizialmente riluttante, accetterà dietro insistenza del Professore che, a lungo sembra aver atteso questo momento: quella bambina, infatti, possiede nel suo DNA un segreto legato a Logan, improvvisamente costretto a ripensare il proprio futuro... © Riproduzione riservata

