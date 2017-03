Recensione Batman vol.1: I am Gotham il nuovo numero uno pubblicato dalla DC Comics 05/03/2017 11:00 Batman vol.1: I am Gotham, l'universo DC Comics ha un nuovo numero uno anche per il Cavaliere Oscuro. Con questo albo inizia una nuova avventura per Batman e questa volta insieme a lui ci saranno due nuovi eroi, ma i risvolti non saranno buoni. Batman vol.1: I am Gotham, è il nuovo numero uno che vede il Cavaliere Oscuro ancora una volta il protagonista della nuova rinascita della DC Comics. Nell’universo DC Comics è iniziato il grande evento Rebirth e tutti i grandi supereroi avranno la loro storia. Per questo nuovo numero uno troviamo un cast davvero eccezionale, ai testi ci sono due grandissimi autori Scott Snyder e Tom King, mentre i disegni sono stati realizzati tra i tanti dal bravissimo David Finch. La trama di questo nuovo fumetto ci presenta Batman sempre impegnato alla lotta contro il crimine che sta cercando di mettere fuori gioco un avversario davvero terribile. Durante un terribile incidente aereo arrivano in soccorso di Batman due nuovi supereroi, Gotham e Gotham Girl. I due giovani supereroi sono cresciuti nella stessa città di Batman e hanno deciso di mettersi al servizio della giustizia per renderla ancora più sicura. Ma le cose iniziano ad andare storte quando Gotham decide che il vero problema della città non è la criminalità ma è lo stesso Batman e decide di eliminarlo. Il fumetto “Batman vol.1: I am Gotham” nasce nel nuovo universo della DC Comics. Un nuovo mondo dove tutte le serie della grande casa editrice vedono una rinascita davvero eccezionale. Per il Cavaliere Oscuro questo significa davvero un bel nuovo inizio, infatti questo fumetto ne è la prova. Batman si trova ad affrontare la morte già all’inizio del volume per riuscire a salvare un aereo che sta precipitando, ma nel momento più opportuno arrivano in suo aiuto due nuovi paladini del bene che si chiamano Gotham e Gotham Girl. Questi due nuovi personaggi che vediamo nel fumetto sono due giovani ragazzi, fratelli, che sono nati e cresciuti a Gotham City. Batman aveva salvato i loro genitori e da quel momento hanno capito che fare del bene ed aiutare il prossimo sarebbe stato il loro scopo. Il loro unico obiettivo è aiutare Batman a difendere la città dai criminali che la infestano, ma quando uno di loro li attacca pesantemente qualcosa dentro Gotham cambia e decide che l’unico grande problema della città è Batman e decide di eliminarlo. Ma la forza di Gotham è di molto superiore a quello che si sarebbe mai aspettato Batman. Questo nuovo fumetto vede tra gli scrittori grandi nomi di fumettisti come Scott Snyder e Tom King, il loro lavoro è davvero magnifico. Per l’intero albo ti trovi completamente immerso nella vita di Gotham City e vieni quasi rapito dalla bellezza della storia. Per i disegni troviamo grandissimi artisti primo fra tutti David Finch. I disegni sono davvero unici e le tavole ti avvolgono completamente nelle battaglie fino all’ultimo istante e non riesci a riemergere fino alla fine. © Riproduzione riservata

