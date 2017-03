Dance Dance Dance, decima puntata: immagini delle esibizioni singole e in coppia

La decima puntata di "Dance Dance Dance" va in onda questa sera su FoxLife dalle 21.10.

Nel nuovo appuntamento con lo show condotto da Andrea Delogu e Diego Passoni ci sono sia ebizioni singole che in coppia: Claudia Gerini in "Billie Jean" di Michael Jackson e con Max Vado in "Rhythm is a Dancer" degli Snap, Clara Alonso in "Rhythm Nation" di Janet Jackson e con Diego Dominguez in "Final Dance" di "Step Up Revolution", Raniero Monaco di Lapio in "They Don’t Care About Us" di Michael Jackson e con Beatrice Olla in "4 Minutes" di Madonna.

Sommati i punteggi delle varie esibizioni, la coppia che ottiene il punteggio più alto conquista l'accesso alla finale del programma televisivo, in programma il 15 marzo.

