Oscar 2017: l'Academy esclude dalla nomination un candidato al Miglior Missaggio sonoro

Su indicazione della commissione per la categoria inerente il “Miglior Missaggio sonoro” (Sounf Mixing), l’Academy e il consiglio di amministrazione hanno votato giovedì scorso affinché venisse annullata la nomination per Greg P. Russell, che ha lavorato al film “13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi” (leggi l'intervista all'attrice del film Alexia Barlier).

Il motivo dell’annullamento è scaturito dalla scoperta che durante la fase di nomination Russell aveva telefonato ai suoi colleghi per renderli consapevoli del suo lavoro sul film, violando così la norma che vieta la lobbying telefonica. Al suo posto sarà nominato un nuovo collaboratore del film. I restanti candidati al missaggio audio per il film sono Gary Summers, Jeffrey J. Haboush e Mac Ruth.

"Il Consiglio di amministrazione ha deciso di rescindere la nomina del signor Russell, ciò è avvenuto dopo un attento esame - ha detto il presidente dell'Accademia Cheryl Boone Isaacs - L’Academy prende molto sul serio il processo di voto degli Oscar su qualsiasi aspetto - non importa quanto bene intenzionato - possa minare l'integrità di tale processo”.

Gli altri candidati per la categoria del Missaggio sonoro sono Bernard Gariépy Strobl e Claude La Haye per “Arrival”; Kevin O'Connell, Andy Wright, Robert Mackenzie e Peter Grace per “Hacksaw Ridge”; Andy Nelson, Ai-Ling Lee e Steve A. Morrow per “La La Land”; David Parker, Christopher Scarabosio e Stuart Wilson per “Rogue One: a Star Wars Story”; infine i restanti Gary Summers, Jeffrey J. Haboush e Mac Ruth per “13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi”.

